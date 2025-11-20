Kako bezbedno testirati nepoznate aplikacije u Windowsu 11

Internet je pun softvera različitog porekla, a među njima se lako može naći i zlonameran program koji ugrožava vaše podatke, lozinke i sistem. Umesto da rizikujete infekciju računara, Windows 11 Professional nudi jednostavno i sigurno rešenje: alat pod nazivom Windows Sandbox, koji vam omogućava da testirate aplikacije bez posledica po vaš sistem.

Šta je Windows Sandbox

Windows Sandbox je posebna virtuelna mašina integrisana u Windows 11 Pro (i više verzije), koja pokreće čistu kopiju vašeg sistema. Sve promene koje napravite u Sandbox-u brišu se čim ga zatvorite. To znači da možete slobodno instalirati i pokretati sumnjive programe, jer se svaki trag automatski briše nakon izlaska iz okruženja.

Prednost Sandbox-a je potpuna izolacija — ono što se dogodi unutar virtuelnog okruženja ne može da utiče na vaš glavni sistem. Iako je teoretski moguće da vrlo napredan malver „pobegne“ iz virtuelne mašine, u praksi je to izuzetno retko.

Ako želite dodatnu sigurnost, možete isključiti mrežni adapter pre nego što testirate program. Na taj način ćete sprečiti bilo kakvu komunikaciju potencijalno zaražene aplikacije sa internetom ili drugim uređajima u mreži.

Kako uključiti i koristiti Sandbox

Aktivacija Sandbox-a je jednostavna. U Start meniju potražite opciju „Turn Windows features on or off“, pronađite Windows Sandbox na listi i označite kvadratić pored njega. Nakon što restartujete računar, Sandbox će biti spreman za upotrebu. Samo ga pokrenite iz Start menija i testiranje može da počne.

U Sandbox okruženju možete instalirati bilo koju aplikaciju, pregledati njen rad i ponašanje, a zatim jednostavno zatvoriti prozor — čime se sve briše.

Alternativa za korisnike Windows 11 Home verzije

Ako imate Home izdanje Windowsa, Sandbox vam neće biti dostupan. Međutim, možete koristiti besplatne alate kao što je VirtualBox. Iako nije automatski resetovan nakon svakog korišćenja, VirtualBox vam omogućava da ručno kreirate i brišete testne mašine kada god je potrebno.

Dodatne mere bezbednosti

Pre instalacije bilo koje nepoznate aplikacije, korisno je proveriti je putem sajta VirusTotal, koji skenira datoteku pomoću više antivirusnih programa istovremeno. Osim toga, vredi pročitati recenzije i komentare drugih korisnika — često se problemi i pretnje brzo pojave u javnim diskusijama.

Testiranje nepoznatih programa ne mora da bude rizično. Uz Windows Sandbox, virtuelne mašine ili alate poput VirusTotal-a, možete istraživati softver bez straha da ćete oštetiti svoj sistem. Malo pažnje i preventivnih koraka može vam uštedeti mnogo vremena i glavobolje.

Izvor: HowToGeek