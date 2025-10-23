Kako bi Google Maps mogao postati savršen saputnik na putovanjima

Google Maps je nezaobilazna aplikacija za navigaciju, ali kada je reč o dužim putovanjima, mnogi korisnici smatraju da mu nedostaju ključne funkcije.

Osam predloga za unapređenje navigacije i planiranja dugih vožnji

Aplikacija trenutno nudi osnovne mogućnosti – rutu od tačke A do tačke B, procenu vremena i skretanje po skretanje – ali postoji ogroman prostor za unapređenje. Evo osam ažuriranja koja bi Google Maps mogla pretvoriti u idealnog saputnika na putu.

Kalkulator udaljenosti

Planiranje izleta ili ruta bilo bi jednostavnije uz alat za radijus koji prikazuje mesta unutar određenog vremenskog okvira ili kilometraže. Tako bi korisnici lako mogli da vide atrakcije unutar, recimo, 30 minuta vožnje ili 150 km. Funkcija „distance in X hours“ mogla bi dodatno da prikaže gde će se vozilo verovatno nalaziti u određenom vremenu tokom putovanja.

Pametnije korišćenje prilagođenih mapa

Funkcija My Maps postoji, ali je slabo integrisana u mobilnu aplikaciju. Da bi Google Maps postao ozbiljan alat za planiranje putovanja, trebalo bi omogućiti punu kontrolu nad prilagođenim mapama, njihovo deljenje i preuzimanje, kao i istraživanje preporuka drugih korisnika.

Bolje upravljanje listama

Trenutni sistem listi u aplikaciji je nespretan, posebno na Android Auto. Potrebna je mogućnost reorganizacije, arhiviranja ili skrivanja listi, kao i bolja povezanost sa Google Assistantom, kako bi se u vožnji brzo pronalazile sačuvane lokacije.

Poboljšana navigacija

Opcije poput „pauziraj navigaciju“ ili „nastavi kasnije“ olakšale bi duža putovanja sa više pauza. Uz to, novi tipovi ruta – „scenic“ za uživanje u pejzažima ili „direct“ za najbrže putovanje – doneli bi veću fleksibilnost vozačima.

Kontekstualne preporuke

Google Maps bi mogao inteligentnije da prepoznaje potrebe putnika. Preporuke za odmorišta, lokalne restorane ili znamenitosti duž rute, zasnovane na recenzijama i prethodno sačuvanim listama, učinile bi vožnju zanimljivijom i praktičnijom.

Informacije o stanju puta

Podaci o površini i stanju puta (asfalt, makadam, loši vremenski uslovi) značajno bi pomogli vozačima. Google bi mogao da koristi crowdsourcing i recenzije korisnika da obezbedi aktuelne informacije, po uzoru na OpenStreetMap aplikacije.

Vremenska prognoza i upozorenja

Overlay sa vremenskim uslovima u realnom vremenu, kao i upozorenja na kišu, sneg ili jak vetar, unapredili bi bezbednost putnika i pomogli u boljem planiranju.

Pouzdan glasovni asistent

Za kraj, sve bi ove funkcije trebalo da objedini brz i precizan glasovni asistent, bez kašnjenja i nesporazuma. Pouzdana glasovna kontrola u automobilu značila bi sigurnije i praktičnije korišćenje aplikacije tokom vožnje.



Google Maps je već lider u navigaciji, ali uz ovih osam nadogradnji mogao bi postati i najbolji digitalni saputnik za putovanja – od planiranja do samog iskustva vožnje.

