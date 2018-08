Kako bi trebalo da izgleda školovanje uspešnih IT stručnjaka

Svi se slažu u jednom: tržištu rada nedostaje veliki broj IT stručnjaka. Takođe, svedoci smo da sve više škola obećava mogućnost sticanja IT znanja za kratko vreme. Ono što u takvoj situaciji ljudi zapravo žele da znaju je: Kako treba da izgleda školovanje kojim stičete relevantna i primenjiva IT znanja i veštine?

Da bismo vam olakšali izbor i pomogli u odabiru prave škole, otkrivamo vam šest stvari koje dobro IT školovanje mora da uključuje. Reč je o implementiranim standardima u nekim od najuspešnijih međunarodnih IT institucija.

Učenje pomoću najmodernije tehnologije

Učenje na zastarelom hardveru i softveru može vas osposobiti da budete stručnjak u IT oblasti – ali u 1999. godini ili iz koje je već godine oprema na kojoj učite.

Međutim, ukoliko želite da budete stručnjak današnjice i budućnosti, za to vam je nužna naprednija tehnologija, jednostavno: da biste bili uspešni u IT industriji, morate ići u korak sa svojim vremenom.

Mogućnost učenja na daljinu

Mnogobrojni IT stručnjaci potvrdili su u anketama da je učenje na daljinu najefikasniji način usvajanja novih znanja.

Pored toga što možete da birate vreme za učenje, svi materijali su vam dostupni 24/7 s bilo kog mesta koje ima Internet konekciju. Osim toga, dobre škole nude stalnu podršku predavača, praćenje predavanja uživo i komunikaciju u realnom vremenu. Tokom učenja na daljinu rešavanjem testova vaš napredak se redovno proverava, pa dobijate isti kvalitet znanja kao da ste u učionici.

Kvalitetni predavači

Ni najbolji program neće biti efikasan ako predavač koji ga prenosi nije dobar.

Međutim, kako možete da znate da li škola koja vas interesuje ima adekvatne predavače? Obratite pažnju na ove dve stvari: da li su predavači cenjeni IT stručnjaci i imaju li iskustva u podučavanju.

Praksa u toku školovanja

Kada pitate iskusne IT stručnjake šta je potrebno da biste postali jedan od njih, većina će vam odgovoriti: iskustvo u radu na realnim projektima.

Istina je: da biste postali stručnjak, znanje koje ste dobili školovanjem morate nadograditi radnim iskustvom. Zato se dobro raspitajte da li škola koja vas interesuje nudi relevantnu IT praksu u priznatim kompanijama.

Podrška pri zapošljavanju

Dobre IT škole su sigurne u znanje koje vam nude. Zato svojim polaznicima obezbeđuju podršku pri zapošljavanju.

Razmislite: zašto biste svoje poverenje poklanjali nekome ko ne može da vam garantuje posao nakon školovanja?

Sticanje međunarodno priznatih IT sertifikata

Posedovanje diplome ili sertifikata izdatog od Univerziteta Kembridž, Microsoft-a, Adobe-a, Zend-a ili Autodesk-a otvara vrata odlično plaćenih poslova. Međunarodno priznati sertifikati vaša su prednost prilikom zapošljavanja.

Ima li toga kod nas?

Sada kada znate šta odlikuje najuspešnije međunarodne IT škole, moći ćete lakše da donesete odluku kome da poklonite svoje poverenje. Međutim, verovatno se pitate: gde to da nađem u Srbiji?

Dobra vest je da i u Srbiji možete pohađati ovakvu međunarodnu IT školu. Nastava na ITAcademy odvija se uz najmoderniju tehnologiju u učionici ili putem Distance Learning platforme, zahvaljujući kojoj su znanja stekli polaznici širom sveta. Predavači su cenjeni IT stručnjaci s velikim nastavničkim iskustvom. Tokom školovanja obezbeđena vam je mogućnost da znanja primenite u praksi, kao i podrška u zapošljavanju nakon njega. Zahvaljujući partnerstvu sa institucijama kakve su Kembridž, Microsoft, Adobe, Zend i Autodesk, ITAcademy vam nudi i mogućnost sticanja međunarodno priznatih sertifikata.

Znanja i zvanja koje steknete u ovoj prestižnoj ustanovi imaju vrednost kao da ste ih stekli u jakim IT centrima Evrope ili SAD.

