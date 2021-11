Kako blokirati Windows 11 ako želite da ostanete na Windows-u 10

Ima mnogo toga da vam se dopadne u vezi sa Windows-om 11, ali on ipak nije po svačijem ukusu.

Postoje dve različite metode za blokiranje Windows-a 11

Microsoft bi morao da izvede neverovatan podvig kako bi proizveo operativni sistem koji bi sve činio srećnim, i nije iznenađenje da Windows 11 nije prihvatljiv za mnoge. Microsoft je, naravno, željan da što veći broj korisnika izvrši nadogradnju sa Windows 10 na Windows 11. Kompanija nije otišla toliko daleko u forsiranju instalacije, ali i dalje nudi nadogradnje koje bi mogao da instalira drugi korisnik vašeg računara. Ne želite Windows 11? Evo kako da ga blokirate. Postoje dve različite metode koje možete da koristite da blokirate Windows 11. Ako koristite Windows 10 Pro, možete koristiti Group Policy Editor ili registry hack; ako koristite Windows 10 Home, registry je vaša jedina opcija. Pošto je registry opcija za dostupna svima, prvo ćemo to pogledati.

Pritisnite Windows + R, unesite regedit i pritisnite Enter

Idite na Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\ Microsoft\Windows\WindowsUpdate

Napravite novu DWORD (32-bitnu) vrednost pod nazivom TargetReleaseVersion i dodelite joj vrednost od 1

Napravite drugu DWORD (32-bitnu) vrednost pod nazivom TargetReleaseVersionInfo i dodelite joj vrednost 21H1

Ako više volite da koristite Group Policy Editor, idite na Lokal computer policy>Computer Configuration> Administrative Templates>Windows Components>Windows Update>Windows Update for Business i dvaput kliknite na Select the Target Feature Update Version. Unesite 21H1 i pritisnite OK pre ponovnog pokretanja računara.

Izvor: Betanews

