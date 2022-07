Kako bustovati Discord server

Ako ste počeli da se pridružujete serverima na Discord-u, verovatno ćete naići na server sa značkom ispred imena.

Dajte svojoj zajednici malo podsticaja na Discord-u

Verifikovani server će imati zelenu kvačicu ispred svog imena. Discord Partner serveri su označeni logotipom Discord Partnera. Server koji podržavaju njegovi članovi nosiće gem značku Server Boost.

Bustovanje servera na Discord-u je način da pokažete poštovanje i podršku određenoj zajednici. Košta, ali pomaže da se otključaju premium pogodnosti za celu zajednicu, uključujući prilagođene stikere, bolji kvalitet zvuka i još mnogo toga. Koje su prednosti bustovanja Discord servera? Kako Discord server akumulira više bustova, nivo će se povećati. Postoje tri nivoa, sa svakim nivoom nadogradnje, dodaju se nove pogodnosti. Na primer, na nivou 2 i 3, možete da strimujete u 1080p umesto u 720p. Bustovanje servera će vam takođe doneti posebnu značku profila koja se pojavljuje pored vašeg imena na serveru. Značka „evoluira“ tokom vremena što duže nastavite da bustujete taj server, a takođe ćete dobiti ulogu „ Server Booster-a“. Možete bustovati bilo koji server na Discord-u — čak i svoj!

Otvorite Discord i idite do servera koji želite da bustujete. Kliknite na strelicu okrenutu nadole pored imena servera. U sledećem padajućem meniju kliknite na Server Boost. Zatim, u okviru menija Server Boost, kliknite na Boost This Server. Koristite dugmad + i – da odaberete koliko Server Boosts želite da kupite. Kada budete spremni, kliknite na Continue. U odeljku PAY FOR IT WITH, dodajte kredencijale za način plaćanja. Zatim kliknite na polje za potvrdu. Kliknite na Purchase da biste kupili ta Server Boosts i dodali ih na taj server. Ne možete kupiti Boost-ove u mobilnoj aplikaciji Discord. Trenutno ih možete kupiti samo na desktopu, a zatim ih koristiti na mobilnom uređaju.

Otvorite mobilnu aplikaciju Discord i posetite server koji želite da bustujete.

Dodirnite dugme ⠇ pored imena servera.

Dodirnite Boost. Ikona ovog dugmeta izgleda kao ružičasti dragulj. Dodirnite Boost This Server.

Ako ste kupili jedan ili više Server Boosta na desktop verziji Discord-a, možete ih koristiti. Ako ne, morate se vratiti u Discord desktop aplikaciju ili klijent pregledača i tamo kupiti Boosts.

Moguće je otkazati Boostove samo ako ste ih zaista platili. Ako koristite besplatna pojačanja koja dolaze sa Discord Nitro („Nitro Boosts“), onda ih ne možete otkazati. Možete samo preneti Nitro Boostove.

Kako preneti Discord Boost

Desktop

Otvorite Discord na računaru i idite na User Settings. Idite na Server Boost tab u okviru Billing Settings. Kliknite na dugme ⠇ pored busta koji želite da prenesete. Kliknite na Transfer Boost.

Izaberite server na koji želite da prenesete svoj bust. Kliknite na Yes, Transfer Boost da biste završili prenos.

Mobilni

Otvorite mobilnu aplikaciju Discord. Idite na User Settings > Manage Boosts. Dodirnite dugme ⠇ pored busta koji želite da prenesete, a zatim pritisnite Transfer Boost. U Salect a Server meniju, dodirnite server na koji želite da prenesete svoj Boost. Dodirnite Yes, Transfer Boost da biste završili prenos na taj server.

Izvor: Androidauthority

