Kako da budete biti uspešni na poslu koji ne volite

Raditi posao koji vas ne ispunjava može da bude veliki izazov koji često ni odlični uslovi rada ne mogu da reše. Zato je ključno dobro se postaviti, jer je to ipak osam sati koji odvajate svaki dan.

Najbolji posao je onaj koji kombinuje vaša interesovanja i veštine koje posedujete. Ipak, često su naša znanja u koliziji sa onim što nas zaista zanima. Neko je na primer administrator mreža, odlično je plaćen, ali je nesrećan jer je oduvek hteo da bude glumac. Jednostavno je izabrao zanimanje za koje zna da će mu pružiti finansijsku sigurnost. Malo ko ima tu privilegiju da se radi posao iz snova, zbog čega je izazov raditi svaki dan posao koji nije ono o čemu ste maštali. To ipak ne znači da treba da date otkaz, umesto toga izvucite maksimum iz trenutne pozicije. Ako i pored svega i dalje budete nesrećni, možda ipak treba da promenite posao.

Iskoristite priliku da naučite nešto novo

Bez obzira koliko smatrali da vam je posao jednoličan i nezanimljiv u poređenju sa onim što vas zaista zanima, iskoristite maksimalno poziciju na kojoj se nalazite. Nemojte da provedete dan izvršavajući slepo naređenja, pokušajte da shvatite kako stvari funkcionišu, šta stoji iza nečega. Ukoliko se bavite IT profesijom (nisu sve atraktivne, ali su skoro sve odlično plaćene), pokušajte da naučite što više – to će vam svakako trebati u karijeri. Mnogi se nikad ne zapitaju kako sistem funkcioniše i šta mogu da učine budu uspešniji u njemu. Pokušajte da maksimalno unapredite svoje veštine, to neće proći neprimećeno, što može biti vaša karta za beg.

Ne shvatajte svoju karijeru preozbiljno

Jedan od razloga zbog čega vam je teško svaki dan kad idete na posao je nepotreban stres. Često posao shvatamo previše ozbiljno pa ga nosimo sa sobom i van radnog vremena. To je jedan od glavnih razloga zašto ljudi ne vole svoje poslove. Jednostavno više vole osećaj slobode. U zavisnosti kakvim se poslom bavite potrudite se da posao nakon radnog vremena ostane u kancelariji.

Ne instalirajte poslovni mail na privatne mobilne uređaje, niti se javljajte na službeni mobilni. Ukoliko to nije moguće, razmislite da li ste dovoljno kompenzovani za dodatni stres koji nosite sa sobom. Ukoliko ste toliko bitni da ne mogu bez vas, to će morati i da kompenzuju adekvatno. Ukoliko to ne budu želeli, budite spremni da pronađete poslodavca koji će vas više ceniti.

Odredite sebi ciljeve

Postavite sebi lične i profesionalne razloge zbog kojih radite posao koji ne volite previše. Biće vam lakše da provodite radne dane na poslu ukoliko znate zašto se “žrtvujete”. Kad shvatite da je reč o poslu koji je možda dosadan ali vam zato pruža priliku da kvalitetno provodite slobodno vreme, onda to i nije tako loša stvar. Stavite na papir šta sve možete da radite zahvaljujući tom poslu i sve te zanimljive stvari stavite u paket sa poslom. Dakle nije posao dosadan, već je on deo vašeg života koji je interesantan zahvaljujući tom dosađivanju na poslu (tj. kompenzaciji koju dobijate).

Podelite radni dan na fragmente

Ukoliko vam je teško da gledate na posao kao na beskonačnu celinu koja nikako da se završi, podelite ga na delove. Kad dođete na posao pogledajte šta su vam obaveze za taj dan, izdelite ih na što sitnije delove koji će predstavljati male pobede. Umesto da čekate 17h, bavite se sa mini izazovima koje treba da izvršite za prepodne, do pauze… Na ovaj način će vam vreme brže proći, a bićete u isto vreme i efikasniji, što može dovesti i do unapređenja, nikad se ne zna.

Podelite s prijateljima

Tweet