Kako da kreirate passkey za vaš Google nalog (Vodič)

Da li koristite tradicionalni način prijave na vaš Google nalog? To jest, sa šifrom od 8 ili više karaktera.

Google omogućava korisnicima da se prijave bez korišćenja šifre koristeći passkey-je

Verovatno da, ali trebalo bi sada da prestanete s tim. Šifra je namenjena sigurnosti, međutim, nije najsigurniji način prijavljivanja. Google je uveo passkey-je 2022. godine, omogućavajući korisnicima prijavu bez korišćenja šifre. Passkey-ji nisu samo lakši za korišćenje, već su i bezbedna alternativa šiframa. Hajde da vidimo zašto biste trebali koristiti passkey umesto šifre i kako možete kreirati i omogućiti ga za vaš Google nalog.

Postoji značajna razlika između passkey-a i šifre. Passkey-ji su lakši za kreiranje i korišćenje, i ne morate ništa da pamtite. Sve što vam je potrebno je uređaj za kreiranje passkey-a i vaš biometrijski podatak za prijavljivanje u bilo kom trenutku u budućnosti. Takođe, bezbedno je koristiti metodu prijave putem passkey-a jer je manje verovatno da će vaš nalog biti hakovan. Šifre se mogu kopirati ili replicirati, što može dovesti do hakovanja u određenim slučajevima.

Da biste kreirali passkey, sve što vam je potrebno je uređaj koji je zaključan passkey-em ili biometrijskim podatkom poput otiska prsta ili Face ID-a. Takođe možete koristiti dva uređaja poput laptopa/računara i pametnog telefona ili hardverskog sigurnosnog ključa. Laptop ili računar moraju imati Chrome 109 ili noviju verziju. Takođe možete kreirati passkey koristeći Safari 16 ili noviju verziju, Microsoft Edge 108 ili noviju verziju i Firefox 122 ili noviju verziju.

Pretpostavke za kreiranje passkey-a:

— Trebalo bi da imate zaključan ekran na svom telefonu. To može biti Face ID ili otisak prsta.

— Korisnici iOS-a ili macOS-a moraju omogućiti iCloud Keychain na svom uređaju. Da biste to uradili, idite na Settings > Account > iCloud > Passwords and Keychain > i uključite ga.

Evo kako kreirati passkey za vaš Google nalog:

Korak 1: Otvorite browser na svom laptopu ili računaru i prijavite se na svoj Google nalog sa svojim ID-om i šifrom.

Korak 2: Otvorite stranicu Google Passkey.

Korak 3: Unesite svoju nalog šifru i posetite stranicu passkey-a.

Korak 4: Dodirnite Create a passkey.

Korak 5: Ako koristite laptop, možda ćete moći da kreirate passkey bez korišćenja svog telefona. Ako koristite desktop, može vas upitati da koristite drugi uređaj poput telefona ili sigurnosnog ključa. Dodirnite to.

Korak 6: Pojaviće se iskačući prozor koji će vas pitati da odaberete uređaj za kreiranje passkey-a. Dodirnite opciju Use a different phone, tablet, or security key.

Korak 7: Otvorite kameru na svom telefonu i skenirajte QR kod prikazan u iskačućem prozoru.

Korak 8: Trebalo bi da sada vidite iskačući prozor na svom telefonu. Potvrdite i dajte svoj Face ID ili otisak prsta da biste omogućili passkey.

Kada pratite sve metode, vaš passkey bi trebalo da bude kreiran. Sledeći put kada želite da se prijavite na svoj Google nalog, odaberite metodu passkey-a i jednim dodirivanjem, trebalo bi da budete prijavljeni na svoj Google nalog.

Izvor: Techlusive

