Kako da obrišete keš u browser-u i zašto to treba da radite

Svi browser-i automatski čuvaju podatke lokalno, što ubrzava pretraživanje interneta, ali može izazvati i probleme. Evo kako to da rešite.

Keš je privremeni prostor za skladištenje web stranica koji sinhronizuje online sadržaj sa računarom ili mobilnim uređajem

Svaki web browser ima ono što se zove keš: privremeni prostor za skladištenje web stranica koji sinhronizuje online sadržaj sa vašim računarom ili mobilnim uređajem. Ova sinhronizacija je dizajnirana da pomogne bržem učitavanju web stranica i smanji opterećenje vaše internet veze.

To je dobra ideja i obično radi dobro, zbog čega svaki browser to radi. Međutim, to može izazvati i probleme. Po svojoj prirodi, keširani sadržaj može zastariti. Browser-i će pokušati da osiguraju da se to ne dogodi, ali može se desiti, što može da znači da gledate informacije, linkove i slike koji više nisu tačni ili relevantni. Štaviše, nesklad između keširanog sadržaja i onoga što je stvarno na internetu može takođe izazvati razne greške, poput stranica koje se ne učitavaju ispravno ili web aplikacija koje ne funkcionišu. Keširani sadržaj takođe može predstavljati sigurnosni rizik. Podaci sačuvani na vašem računaru o sajtovima koje ste posetili mogu otkriti vašu online aktivnost—a iako bi bilo potrebno fizički pristupiti vašem računaru i vešt haker da bi ih pronašao, to je ipak moguće. Iz svih ovih razloga, možda ćete želeti redovno da brišete keširane stranice. Brisanje keša efektivno resetuje odnos browser-a prema web stranici i često može rešiti probleme sa sajtom. Napominjemo da su keširani fajlovi različiti od kolačića. Kolačići su delovi informacija koje sajtovi čuvaju kako bi znali ko ste i gde se nalazite—tako da ne morate da se prijavljujete svaki put kada posetite Gmail, na primer. Keš čuva različite informacije, poput slika i elemenata stranice. Postoje razlozi za brisanje kolačića iz vašeg browser-a takođe, ali ovde ćemo se fokusirati na keš. Evo kako da to uradite bez obzira koji browser koristite.

Google Chrome

Na Chrome-u za desktop, kliknite na tri tačke (gore desno), zatim Settings. Otvorite karticu Privacy and security, kliknite na Clear browsing data, i zatim izaberite Cached images and files pod osnovnom karticom.

Padajući meni na vrhu vam omogućava da izaberete vremenski raspon za brisanje keša—bilo šta od poslednjeg sata do svih vremena. (Pokazaće vam koliko podataka se nalazi u kešu u svakom slučaju.) Kada budete spremni, kliknite na Clear data da potvrdite akciju.

Sličan je postupak ako koristite Chrome za Android ili iOS. Dodirnite tri tačke (gore desno na Androidu, dole desno na iOS-u), zatim Settings i Privacy and security. Izaberite Clear browsing data da pronađete opciju Cached images and files.

Mozilla Firefox

Na Firefox-u za desktop, kliknite na meni dugme (tri horizontalne linije, gore desno), zatim izaberite Settings. Opcije koje su vam potrebne možete pronaći na kartici Privacy & Security klikom na Clear Data. Sledeći tab vam pokazuje koliko podataka je sačuvano u kešu, što se ovde naziva Cached Web Content. Uverite se da je ova opcija označena, zatim kliknite na Clear da obrišete sve što je trenutno u kešu.

Sa Firefox-om na mobilnom uređaju, meni dugme je tri tačke gore desno (Android) ili tri linije dole desno (iOS). Dodirnite ovo dugme i Settings, zatim Delete browsing data (Android) ili Data Management (iOS) da obrišete keš.

Microsoft Edge

Ako je Edge vaš omiljeni browser, na desktop-u kliknite na tri tačke (gore desno), zatim Settings, i otvorite tab Privacy, search, and services. Kliknite na Choose what to clear pored Clear browsing data now. Uverite se da je opcija Cached images and files označena na sledećem dijalogu, i izaberite vremenski raspon koji želite da pokrijete u padajućem meniju (od poslednjeg sata do svih vremena). Kliknite na Clear now da potvrdite i ispraznite keš.

Ako koristite Edge na Android-u ili iOS-u, dodirnite tri horizontalne linije dole desno, zatim Settings, zatim Privacy and security, i Clear browsing data. Videćete opciju Cached images and files na sledećem ekranu.

Apple Safari

Kada je u pitanju Safari na macOS-u, nemate toliko kontrole: Keširani podaci i kolačići su kombinovani zajedno, tako da morate obrisati oboje ili ništa. Izaberite Settings iz Safari menija, otvorite tab Privacy, i kliknite na Manage Website Data.

Svi sajtovi koji su sačuvali podatke na vašem računaru su navedeni, zajedno sa tipom podataka—keš, kolačići, ili oboje. Izaberite sajt i kliknite na Remove da obrišete podatke za taj sajt; da obrišete sve lokalne podatke sa svih sajtova, kliknite na Remove All.

Za Safari na iOS-u i iPadOS-u, otvorite glavni ekran Settings, zatim dodirnite Safari, Advanced, i Website Data. Dodirnite Remove All Website Data da obrišete sve, ili izaberite Edit zatim dodirnite crveno dugme za brisanje pored sajta da obrišete kolačiće i keš za taj određeni sajt.

Izvor: Wired

Podelite s prijateljima

Tweet