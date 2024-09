Kako da očistite svoj Instagram feed

Niste zadovoljni sadržajem koji se pojavljuje na vašem Instagram feedu?

Ovo su koraci koje možete preduzeti da očistite svoj Instagram feed

Nažalost, ne postoji rešenje na jedan klik kojim možete promeniti ono što vam se prikazuje na feedu. Ipak, možete pratiti određene korake kako biste očistili svoj Instagram feed i prilagodili ga onome što želite da vidite.

Otpratite naloge koji vas više ne zanimaju

Prva stvar koju treba da uradite da biste očistili svoj Instagram feed jeste da identifikujete naloge koji objavljuju sadržaj koji ne želite da vidite. Većina javnih Instagram stranica objavljuje sadržaj zasnovan na zahtevima sponzora. Moguće je da stranica koju pratite ima sponzorstvo od brenda koji zahteva sadržaj koji ne odgovara vašim interesovanjima. U tom slučaju, najbolje je da otpratite te stranice. To možete uraditi tako što ćete dodirnuti ime naloga, izabrati opciju “Pratim” i zatim odabrati “Otprati.”

Sakrijte reklame koje vas ne zanimaju

Reklame koje vidite na svom Instagram feedu povezane su sa stvarima koje obično pretražujete na internetu ili na Instagramu. Međutim, možda ne želite da vidite određeni tip reklama na svom feedu. U tom slučaju, jednostavno obavestite Instagram da niste zainteresovani za te reklame i trenirajte algoritam da vam prikazuje manje takvih reklama. Da biste to uradili, dodirnite tri tačkice pored imena naloga koji je postavio reklamu, a zatim odaberite “Sakrij reklamu.” Nakon toga, izaberite razlog za sakrivanje reklame sa svog feeda. I to je to! Više nećete viđati te reklame na svom Instagram feedu u budućnosti.

Više se angažujte sa nalozima koje želite da vidite

Ako pratite mnogo naloga na Instagramu, postoji velika šansa da sadržaj koji najviše želite da vidite bude potisnut od strane objava drugih naloga koje pratite. U tom slučaju, treba da trenirate Instagram algoritam da daje prednost sadržaju sa određenih naloga. To možete uraditi tako što ćete se više angažovati sa nalozima čiji sadržaj želite da češće viđate na svom Instagram feedu. Trebalo bi da lajkujete sadržaj koji objavljuju, redovno komentarišete njihove reel-ove i postove i delite njihove objave sa svojim prijateljima. Ako budete primenjivali ove korake neko vreme, primetićete da Instagram algoritam počinje da daje prednost i prikazuje više sadržaja sa tih naloga umesto drugih.

Označite naloge kao omiljene

Pored toga što ćete se više angažovati sa nalozima čiji sadržaj želite da vidite, možete i da označite te naloge kao omiljene kako biste bili sigurni da nećete propustiti nijedan sadržaj koji objavljuju. Označavanje tih naloga kao omiljenih osiguraće da vam Instagram pokaže njihov sadržaj čim bude objavljen. Da biste označili neki nalog kao omiljen na Instagramu, dodirnite tri tačkice pored imena naloga i izaberite opciju “Dodaj u omiljene” iz menija koji se pojavi.

Promenite podešavanja za predloženi sadržaj

Na svom Instagram feedu, povremeno možete videti sadržaj sa naloga koje čak i ne pratite. Instagram to radi kako bi vam pomogao da otkrijete više naloga koje biste možda želeli da pratite. On određuje koje naloge da vam pokaže na feedu prateći vašu aktivnost na platformi—tipove naloga i sadržaja sa kojima se najviše angažujete.

Međutim, ako ne želite da vidite određene tipove naloga ili predloge objava na svom Instagram feedu, potrebno je da prilagodite podešavanja za predloženi sadržaj. Da biste to uradili, idite na svoj Instagram profil, dodirnite meni u obliku hamburgera i izaberite “Podešavanja i privatnost.” Zatim odaberite “Predloženi sadržaj.” U ovom odeljku ćete pronaći različite opcije. Na primer, ako ne želite da vidite objave sa naloga koji sadrže određene reči ili fraze, dodirnite opciju “Specifične reči i fraze.” Ukucajte reč u polje za pretragu i dodirnite dugme “Završeno.”

Slično tome, ako ne želite da vidite politički sadržaj na svom Instagram feedu, odaberite opciju “Politički sadržaj” i izaberite “Ograniči politički sadržaj od osoba koje ne pratiš.”

Na kraju, ako ne želite da vidite NSFW (not safe for work) sadržaj na svom feedu, izaberite opciju “Osetljiv sadržaj” i odaberite “Manje.”

Ovo su koraci koje možete preduzeti da očistite svoj Instagram feed. Nakon što pratite ove korake, primetićete da vam Instagram prikazuje više sadržaja koji zaista želite da vidite na svom feedu.

Izvor: Howtogeek

