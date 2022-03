Kako da podelite svoj WhatsApp status na Facebooku

Ako do sada niste znali, postoji funkcija u kojoj možete da delite svoj WhatsApp status i na Facebook-u.

WhatsApp stalno pokreće nove funkcije kako bi poboljšao iskustvo svojih korisnika

Prvo otvorite WhatsApp i idite na Status. Ako već niste napravili status, kreirajte ga. Videćete dve opcije deljenja, bilo da želite da delite novi status ili stari. Ako želite da delite novo ažuriranje statusa, morate da odete na Maya Status i dodirnete Share to Facebook Story. Od vas će se takođe možda tražiti da otvorite ili dozvolite Facebook aplikaciju ovde. Kliknite na njega i idite na Facebook aplikaciju. Izaberite sa kim želite da podelite Status. Zatim dodirnite Share Now. Istovremeno, da biste podelili stara ažuriranja statusa, idite na Share My Status na iPhone-u ili More by My Status u Android-u.

Zatim dodirnite More i dodirnite Share to Facebook. Zatim dodirnite Share Now. Dodirnite My Status na iPhone-u ili druge opcije pored My Status na Android-u. Dodirnite dodatnu opciju pored statusa koji želite da podelite, a zatim Share to Facebook. Ako se to od vas zatraži, tap Allow ili tap Open da biste otvorili aplikaciju Facebook. U aplikaciji Facebook izaberite sa kim želite da delite, a zatim dodirnite Share Now. Nakon deljenja statusa, WhatsApp će se ponovo otvoriti. Ako postoji više statusa, možete odabrati koji status želite da delite na Facebook Story.

Vredi napomenuti da je ova funkcija dostupna samo ako imate Facebook ili Facebook Lite za Android ili Facebook aplikaciju za iOS instaliranu na vašem telefonu.

Izvor: Bgr

