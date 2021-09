Kako da poslovanje upotrebom mobilnih Epson POS štampača podignete na još viši nivo

Kupovina dobara odavno je postala nešto što znatno prevazilazi puku potrebu, već se mnogo bliže može definisati kao iskustvo za potrošače. Današnji svet nudi naizgled neograničen broj stvari koje se mogu kupiti, kao i mesta na kojima se odigrava neki od vidova trgovine.

Imajući u vidu ovako enormnu ponudu, gde se ista roba nudi na puno najrazličitijih mesta, i gde je potreba za obavljanjem kupovine određenih dobara ili usluga praktično svuda oko nas, jedan od faktora koji pravi razliku prilikom izbora kupca svakako je i samo iskustvo i jednostavnost te kupovine.

Mobilni POS štampači već dugo vremena predstavljaju apsolutno nezaobilazno sredstvo u radu. Od privremenih prodavnica, preko raznih autleta, pa sve do restorana i barova, rešenja za mobilne POS terminale postala su osnovna alatka koja prodavcima omogućava da kupcima pruže jednostavno i nezaboravno iskustvo kupovine.

Moderna uslužna delatnost donosi i nove tehnologije i zahteve koji se neprestano menjaju, što naravno utiče i na tehnologije koje se koriste u efikasnim mobilnim POS rešenjima, koji doprinose zadovoljstvu klijenata i razvoju poslovanja. Kompanija Epson u svojoj ponudi ima rešenja koja se lako povezuju s tablet i mobilnim uređajima, uz podršku za veliki broj operativnih sistema i koja vam omogućavaju da štampate račune s bilo kog mesta u prodavnici.

Rešenja za neprekidnu povezanost i mobilnost

Za sve one koji preferiraju mobilno povezivanje (uključujući i opciju „sinhronizuj i napuni” na tabletu) i uživanje u nesmetanoj kupovini, Epson je obezbedio rešenja koja će se idealno uklopiti u sve potebe. Još jedna od pogodnosti koje dolaze sa mPOS štampačem jeste to što on može da funkcioniše kao čvorište za ostale periferne uređaje. Atraktivan, kompaktan dizajn koji se besprekorno uklapa u radno okruženje, oproban i dokazan kvalitet proizvodnje i pouzdanosti, sve su to atributi mobilnih POS štampača koji će vaš ugled, ali i jednostavnost u radu podići na još viši nivo.

Koji model odabrati

Iako Epson ima mobilne POS uređaje koji će odgovoriti svim namenama, među najpopularnijim modelima su TM-T20III i T88.

TM-T20III je osnovni model termalnog POS štampača za račune koji pruža ekonomično POS rešenje s velikim brzinama štampanja i ekonomičnim funkcijama. Odlikuju ga jednostavnost korišćenja i njegova širina štampanja od 80 mm. Funkcija automatskog smanjivanja potrošnje papira umanjuje gornje i donje margine, širinu za novi red i visinu bar-koda, što omogućava fleksibilnije štampanje računa.

S prosečnim vremenom između otkazivanja (MTBF) od 360.000 sati i vekom trajanja mehanizma od 15 miliona linija, možete da se oslonite na pouzdanost TM-T20III modela, čak i u okruženjima s velikim obimom štampe. TM-T20III ima i ugrađeni USB interfejs, a na raspolaganju su USB + serijski ili Ethernet, pa u bilo kom trenutku možete da menjate način povezivanja. Osim toga, brzina štampanja od 250 mm/s vam štedi vreme, što je idealno kada treba brzo izaći na kraj s redovima.

S druge strane, Epson TM-T88V serija predstavlja pravi napredak u razvoju POS štampača računa, a rezultati su bolji za vaš budžet i životnu sredinu. To se najjasnije pokazuje funkcijom smanjenja utroška papira, što smanjuje otpad i troškove. Stvarna brzina štampanja je impresivnih i efikasnih 300 mm u sekundi, a TM-T88V radi na nekoliko platformi, pa se lako integriše u vašu mrežu. Takođe dolazi sa ugrađenim USB IF-om, što znači laku migraciju na USB u budućnosti.

Osim ova dva modela, Epson ima i druga pametna, funkcionalna i moderna mPOS rešenja za vaše poslovne izazove koja poboljšavaju uslugu koju pružate kupcima, a vama omogućavaju lakši rad.

Korisna adresa: Epson

Podelite s prijateljima

Tweet