Kako da povežete svoje poslovanje sa tehnologijama?

Bilo da ste startup u IT, da razvijate vaš IT biznis ili ste svesni da vaša firma bez digitalizacije uskoro neće moći da napreduje, trebalo bi da znate šta je digitalizacija i kako će vam ona pomoći da uspešno poslujete i spremno dočekate industrijsku revoluciju 4.0, jer stručnjaci iz sveta IT sve više upozoravaju: „Ako se ne digitalizujemo, neće nas biti!“

Naime, Business Café Srbija organizuje 27. Business Cafe “Digitalan sam dakle postojim” 27. novembra 2017. u 18 sati u Startit centru, Savska 5, u Beogradu. Gosti 27. Business Café u Beogradu: Stefan Salom, suosnivač Infostud Grupe; Miloje Sekulić, vlasnik agencije Homepage i Mihajlo Petrov, osnivač Shootset platforme, daće odgovor na sledeća pitanja: kako da se kao preduzetnici uklopite u tehnološke trendove, da li vaš posao obavljate u skladu sa napretkom tehnologije, da li ste prepoznali neophodnost digitalizacije vašeg biznis.

Business Cafe predstavlja druženja preduzetnika i onih koji to žele biti, odvija se 7 godina u 7 zemalja. Dve su osnovne poruke Business Cafe-a, kad pokrećete i gradite sopstveni biznis niste sami i moguće je uspeti i sada i ovde, uprkos svemu i svima. U 7 godina Business cafe ugostio je više od 700 gostiju i njihovih preduzetničkih priča a više od deset hiljada posetilaca skopilo je preko 20 miliona evra poslova. Ulaznice po ceni od 1000 dinara se prodaju na ulazu, a uključuju prisustvo na događaju, kafu i piće.

