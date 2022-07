Kako da prebacite svoj ChromeOS Linux sa Debian-a na Ubuntu

Linux na ChromeOS-u, poznat i kao Crostini, je van beta verzije i dostupan je već neko vreme.

Linux okruženje ChromeOS-a je moćan alat

Korisnici koji žele da iskoriste fleksibilnost i moć Linux okruženja imaju pristup Linux terminalu koji otvara vrata mnoštvu izvršnih paketa koji nisu lako dostupni na samom ChromeOS-u. Bez obzira da li želite da instalirate alternativni browser ili instalirate moćan softver za razvoj aplikacija, Linux na ChromeOS-u čini taj posao lakim. Podrazumevano, Linux kontejner na ChromeOS-u pokreće stabilnu i bezbednu distribuciju poznatu kao Debian. Tačnije, Debian 11 ili „Bullseye“. Dok Debian nudi mnoge alate koje korisnici Linuxa traže, druge distribucije nude veću fleksibilnost i pristup širem spektru paketa bez potrebe za dodavanjem dodatnih spremišta.

Što se popularnosti tiče, Debian zauzima drugo mesto po tržišnom udelu i veoma je popularan zbog svoje bezbedne, stabilne prirode. Na vrhu liste sa ogromnih 34% tržišnog udela, Ubuntu je odgovoran za pokretanje više od trećine internetskih web lokacija. Uprkos nedavnom padu upotrebe u poslednjih nekoliko godina, Ubuntu i dalje drži 30% tržišta Linux desktopa. Bilo da ste programer ili samo volite računare, ugrađeno Linux okruženje ChromeOS-a je moćan alat. Ako ste izbegli prelazak na Chromebook zbog podrazumevanog Debian Linux kontejnera, imamo dobre vesti. Niste vezani za Debian ako zaista morate ili želite da koristite Ubuntu.

Iako ovo može zvučati kao zastrašujući poduhvat za one koji nisu upoznati sa Linux okruženjem, koraci su relativno jednostavni. U stvari, možete da pokrenete Ubuntu kontejner na svom Chromebook-u za petnaestak minuta. Pre nego što počnemo da zamenjujemo Debian kontejner sa Ubuntuom, postoji jedan preduslov koji mora biti ispunjen. Biće vam potreban ChromeOS uređaj koji podržava okruženje Linux programera. Ako se vaš Chromebook pojavio na tržištu nakon 2019. godine, gotovo je garantovano da će imati podršku za Linux aplikaciju. Ako je vaš Chromebook stariji od toga, možete da proverite listu da vidite da li je dostupna podrška za Linux.

Alternativno, možete jednostavno otići do menija podešavanja na svom uređaju, pomeriti se nadole i kliknuti Advanced tab u levom meniju. Ako vaš uređaj podržava Linux, trebalo bi da vidite opciju “Developers” direktno ispod menija Print and Scan. Ako je tamo, kliknite na Developers tab i na dugme koje kaže „Turn on“ da biste omogućili Linux. Od vas će se tražiti da podesite veličinu skladišta koju želite da koristite za Linux. Podesite ga na šta god želite iz dostupnog prostora za skladištenje. Samo zapamtite da će količina koju koristite za Linux biti uzeta iz ukupnog skladišnog prostora dostupnog ChromeOS-u. Kada budete sve podesili, možete da počnete sainstalacijom Ubuntua na vaš Chromebook.

Napravite Ubuntu kontejner

Započnite ovaj proces kreiranjem Ubuntu kontejnera. Da biste to uradili, moraćete da otvorite Chrome shell poznatu i kao crosh. Ovo izgleda slično aplikaciji za Linux terminal koja je instalirana kada ste omogućili Linux, ali to nije ista stvar, pa se uverite da radite u crosh-u, a ne na terminalu. Da biste otvorili crosh prozor, pritisnite Ctrl+Al+T na tastaturi. Crosh bi trebalo da se otvori u novoj Chrome kartici. U „crosh>“ promptu, otkucajte ili nalepite sledeću komandu i pritisnite enter: vmc start termina

Možda se čini da se ništa ne dešava, ali dajte malo vremena. Uskoro bi trebalo da vidite da se prompt promenio u „(termina) chronos@localhost ~ $“ i tada ste spremni za sledeći korak. Podrazumevani kontejner na ChromeOS-u se zove penguin. Zaustavite taj kontejner i preimenovati ga kako biste mogli da instalirate Ubuntu u podrazumevani kontejner. Da biste to uradili, pokrenite sledeće dve komande – jednu po jednu – na novom promptuu crosh-u:

lxc stop penguin –force

lxc rename penguin debian

Zatim ćete instalirati Ubuntu u penguin kontejner. Da biste kreirali Ubuntu kontejner, pokrenite komandu za pokretanje lxc u crosh-u zajedno sa imenom image-a i imenom kontejnera. Za Ubuntu 20.04, komanda bi izgledala ovako:

lxc launch ubuntu:20.04 penguin

Unesite kao root

Zatim morate da unesete novi kontejner kao root korisnik. Ovo će dati dozvole potrebne za instaliranje svih potrebnih paketa i uslužnih programa koji će omogućiti Ubuntu-u da se dobro radi sa ChromeOS host sistemom. Da biste ušli u kontejner kao root korisnik, otkucajte ili nalepite sledeću komandu u crosh: lxc exec penguin – bash i pritisnite enter. Rezultat će biti komandna linija koja izgleda ovako: root@penguin:~#

Sada morate da ažurirate i nadogradite sve dostupne pakete za Ubuntu. Uradite to tako što ćete pokrenuti naredbe za ažuriranje i nadogradnju ispod u crosh prozoru. Možete ih pokrenuti zajedno ili jedan po jedan. Ako se od vas zatraži, pritisnite „Y“ ili enter da biste nastavili sa ažuriranjima paketa.

Pošto Linux na ChromeOS-u ima sopstveno, prilagođeno spremište, morate da dodamo te repoe i ključeve u novostvoreni kontejner. Ovo će dodati repo u sources.list.d file i dodati neophodne serverske ključeve u isto vreme. Kopirajte naredbe ispod i nalepite ih u svoj crosh prozor na komandnoj liniji. Nalepite ih sve odjednom i pritisnite enter. Ako ne vidite greške, trebalo bi da pređete na sledeći korak.

echo “deb https://storage.googleapis.com/cros-packages

bullseye main” > /etc/apt/sources.list.d/cros.list

if [ -f /dev/.cros_milestone ]; then sudo sed -i “s?

packages?packages/$(cat /dev/.cros_milestone)?”

/etc/apt/sources.list.d/cros.list; fi

apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-

keys 78BD65473CB3BD13

apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 4EB27DB2A3B88B8B

apt update

Sada morate da instalirate zaobilazni paket koji omogućava da se Ubuntu integriše sa ChromeOS-om. Prvo, instalirajte komandu „ar“ koja omogućava da ekstrahujemo i menjamo arhivske datoteke. Da bismo to uradili, moramo da instaliramo binarni paket uslužnih programa. Koristite sledeću komandu u crosh-u da biste instalirali paket:

apt install binutils

Zatim instalirajte zaobilazni paket cros-ui-config. Možete nalepiti sve ove komande u crosh odjednom i pritisnuti enter. Verovatno ćete videti poruku upozorenja koja kaže “Download is performed unsandboxed as root as file.” Možete ignorisati ovu poruku i nastaviti sa procesom instalacije pritiskom na enter ako se to od vas zatraži.

apt download cros-ui-config # ignore any warning messages

ar x cros-ui-config_0.13_all.deb data.tar.gz

gunzip data.tar.gz

tar f data.tar –delete ./etc/gtk-3.0/settings.ini gzip data.tar

ar r cros-ui-config_0.13_all.deb data.tar.gz

rm -rf data.tar.gz

Kada se zaobilazno rešenje raspakuje, možete ga instalirati pomoću naredbe ispod. Zatim možete koristiti drugu komandu da uklonite cros-ui-config file jer više nije potreban.

apt install cros-guest-tools ./cros-ui-

config_0.13_all.deb

rm cros-ui-config_0.13_all.deb

Na kraju, ali ne i najmanje važno, morate da zatvorite kontejner i ponovo pokrenete ChromeOS. Kontejner možete zaustaviti koristeći naredbu ispod. Kada to uradite, potpuno isključite Chromebook i ponovo ga pokrenite da biste prešli na sledeće korake.

shutdown -h now

Vaš podrazumevani Linux kontejner sada pokreće Ubuntu i možete mu pristupiti pomoću podrazumevane aplikacije Terminal u ChromeOS launčeru. Prvi put kada pokušate da pokrenete kontejner, možda neće uspeti. Samo pokušajte ponovo i videćete da je terminal otvoren sa komandnom linijom ubuntu@penguin:~# Da biste proverili da li koristite Ubuntu image koji ste instalirali, jednostavno nalepite sledeću komandu u svoj Linux terminal i pritisnite enter:

cat /etc/os-release

Vaš podrazumevani korisnik u novom kontejneru biće Ubuntu. Google radi na metodi za upravljanje više kontejnera na ChromeOS-u i zapravo je moguće instalirati Ubuntu u jedan kontejner pored Debiana u zasebnom kontejneru.

Izvor: Chromeunboxed

