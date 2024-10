Kako da prenesete instalaciju Windows 11 na novi drajv

Da li želite da prebacite svoje Windows 11 operativne fajlove na SSD kako biste poboljšali brzinu računara? Ili vam trenutni drajv ponestaje prostora, pa želite da prebacite OS fajlove na onaj sa više prostora?

Vrlo je lako prebaciti OS fajlove Windows 11 na novi drajv

Stvari na koje treba obratiti pažnju pre nego što počnete migraciju

Jedna od najvažnijih stvari na koju treba obratiti pažnju prilikom migracije Windows 11 sa jednog drajva na drugi je da će proces migracije preneti sve sadržaje drajva na novi. Na primer, ako imate Windows instaliran na C drajvu i želite da ga prebacite na SSD označen kao F drajv, sav sadržaj sa C drajva će biti migriran na F drajv. To znači da ne možete jednostavno prebaciti Windows folder sa C drajva na drugi drajv. Sve informacije koje Windows treba da bi pravilno funkcionisao nisu sadržane samo u Windows folderu na C drajvu; potrebni podaci su raspoređeni po različitim folderima na C drajvu.

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju je da ukupno korišćeni prostor na drajvu na kojem je instaliran Windows 11 mora biti manji od ukupnog kapaciteta drajva na koji prebacujete instalaciju. Na primer, ako vaš C drajv, na kojem je instaliran Windows 11, ima 300 GB korišćenog prostora, novi drajv treba da ima više od 300 GB slobodnog prostora.

Kako migrirati instalaciju Windows 11 na novi drajv

Postoji nekoliko alata koje možete koristiti za migraciju instalacije Windows 11 na novi drajv, na primer, DiskGenius. Da biste počeli, posetite DiskGenius veb sajt i preuzmite alat. Zatim, dvaput kliknite na preuzeti izvršni fajl (.exe) da biste započeli proces instalacije. Prilikom instalacije aplikacije, pazite da je ne instalirate na drajv na kojem planirate da prebacite Windows instalaciju, jer to može dovesti do gubitka podataka. Kada se instalacija završi i povežete drajv na koji želite da prebacite Windows instalaciju, otvorite DiskGenius. U levom meniju, videćete sve uređaje povezane sa vašim računarom. Kliknite na opciju “OS Migration” u gornjem meniju, izaberite svoj ciljni drajv u dijalogu koji se pojavljuje, a zatim kliknite na “OK”. DiskGenius će vam zatim prikazati potvrdu, tražeći dozvolu da obriše sve podatke na drajvu na koji prebacujete Windows instalaciju. Kliknite “OK” da biste potvrdili.

U prozoru za postavke migracije sistema, bićete upitani da odaberete da li želite da DiskGenius automatski promeni redosled podizanja sistema ili želite da to uradite ručno. Iako obe metode dobro funkcionišu, preporučujem da to uradite ručno kako biste razumeli šta se tačno dešava. Izaberite opciju “Automatski uđite u BIOS nakon ponovnog pokretanja (ručno podešavanje)” i kliknite na “Start”. DiskGenius će vas ponovo podsetiti da će svi podaci na ciljnom drajvu biti obrisani. Kliknite “OK” da biste nastavili. Izaberite opciju “Hot Migration”. Proces će početi i može potrajati neko vreme, u zavisnosti od količine podataka.

Kada migracija bude završena, kliknite “Yes” da potvrdite da želite da restartujete računar. Pošto ste odabrali da ručno konfigurišete redosled podizanja sistema, vaš računar će se restartovati i ući u BIOS meni. Važno je promeniti redosled podizanja kako bi vaš računar znao sa kojeg drajva da učita operativni sistem. Na primer, ako ste prebacili instalaciju Windows 11 sa C drajva na F drajv, moraćete da prilagodite redosled podizanja tako da učitavate operativni sistem sa F drajva umesto sa C drajva. Ako ne promenite redosled podizanja, vaš računar neće moći da učita operativni sistem.

Kliknite na “Boot Options” u meniju. Zatim, u odeljku UEFI Boot Order, koristite tastere F5 i F6 da pomerate uređaje naviše ili naniže. Uverite se da je “OS Boot Manager” na vrhu redosleda podizanja. Takođe možete dvaput kliknuti na opciju “OS Boot Manager” da proverite i osigurate da je drajv koji sadrži OS fajlove odabran.

Nakon toga, kliknite na dugme “Exit” na vrhu i izaberite “Save Changes and Exit.”

I to je to! Uspešno ste migrirali instalaciju Windows 11 na novi drajv. Kada se vaš računar pokrene, otvorite File Explorer i proverite da li je sve u redu sa drajvom. Pristupite prozoru sa svojstvima kako prethodne tako i trenutne lokacije vaše Windows instalacije i uverite se da je korišćeni prostor gotovo isti. Možda neće biti tačno identičan — može doći do razlike od oko 5-6 GB, ali to je potpuno normalno.

Nakon toga, ako želite, možete obrisati stari drajv na kojem su bili sačuvani fajlovi za instalaciju Windows 11.

To je bilo sve o migraciji Windows 11 instalacionih fajlova sa jednog drajva na drugi. Nije li proces bio lak i jednostavan? Sada kada je vaš prethodni drajv, na kojem su bili fajlovi za instalaciju Windows 11, prazan, možete ga koristiti za druge svrhe, poput čuvanja ličnih podataka i drugih stavki.

Izvor: Howtogeek

