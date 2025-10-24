Kako da pristupite offline mapama na svom iPhone-u

Ako planirate jesenji vikend-izlet i oslanjate se na aplikaciju Maps na iPhone-u, možda ne želite da trošite mnogo mobilnih podataka tokom putovanja.

Trik koji može pomoći u slučaju nužde ili slabog signala

Srećom, Apple je sa izdanjem iOS 17 2023. godine dodao mogućnost korišćenja offline mapa, što vam omogućava da preuzmete delove mape na uređaj i koristite ih bez interneta — bilo u slučaju hitne situacije, bilo da želite da sačuvate podatke.

Kako preuzeti offline mape

Offline mape su korisne kada posećujete novo mesto, planinarite ili ste u oblasti bez signala. Evo koraka kako da ih preuzmete:

Otvorite Maps.

U traku za pretragu (Search Maps) unesite naziv grada ili područja koje želite da sačuvate.

Dodirnite Download.

Na ekranu će se pojaviti okvir koji pokazuje deo mape koji ćete preuzeti. Možete ga povećati ili smanjiti dok ne obuhvati željenu oblast, a zatim ponovo dodirnite Download. Kada se preuzimanje završi, videćete obaveštenje u vrhu ekrana.

Kako da pristupite podešavanjima offline mapa

Nakon što preuzmete mapu, možete je pronaći u podešavanjima aplikacije:

Otvorite Maps.

Dodirnite svoju profilnu sliku pored trake za pretragu.

Izaberite Offline Maps.

Na ovoj stranici možete videti sve preuzete mape i podesiti opcije za svaku — poput automatskog ažuriranja (Automatic Updates). Tu se nalazi i opcija Only Use Offline Maps. Ako je uključite, na vrhu ekrana će pisati “Using Offline Maps”, a deo mape koji nije preuzet biće prekriven mrežastim uzorkom.

Kako offline mape funkcionišu u praksi

Korišćenje offline mapa veoma je slično onlajn verziji. Možete uneti destinaciju, izabrati način prevoza, dodati stajanja i započeti navigaciju.

Kada ste na putu, mapa vas prati i prikazuje obližnje restorane ili prodavnice. Ako vozite, videćete i ograničenje brzine na trenutnoj ulici. Siri i dalje daje glasovne instrukcije tokom vožnje.

Međutim, postoje i ograničenja:

Offline mape ne prikazuju saobraćajne gužve u realnom vremenu, pa procena dolaska može biti netačna.

Kada skrenete sa zadate rute, sistemu može trebati minut da vas ponovo pronađe i recalibriše putanju.

Na primer, nakon jedne NFL utakmice, mapa je pokazivala da će put do restorana trajati 15 minuta, ali je stvarno vreme bilo oko 40 minuta zbog gužve — što offline sistem nije mogao da predvidi.

Offline mape vraćaju osećaj korišćenja klasičnih papirnih mapa: ne možete predvideti gužve niti se uvek brzo vratiti na rutu ako zalutate, ali ćete ipak stići na cilj — uz malo strpljenja. Dakle, ako krećete na put u oblast s lošim signalom, preuzmite mapu unapred i možda spakujte i nešto grickalica za svaki slučaj.

Izvor: Cnet