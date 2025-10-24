Kako da pristupite offline mapama na svom iPhone-u
Ako planirate jesenji vikend-izlet i oslanjate se na aplikaciju Maps na iPhone-u, možda ne želite da trošite mnogo mobilnih podataka tokom putovanja.
Trik koji može pomoći u slučaju nužde ili slabog signala
Srećom, Apple je sa izdanjem iOS 17 2023. godine dodao mogućnost korišćenja offline mapa, što vam omogućava da preuzmete delove mape na uređaj i koristite ih bez interneta — bilo u slučaju hitne situacije, bilo da želite da sačuvate podatke.
Kako preuzeti offline mape
Offline mape su korisne kada posećujete novo mesto, planinarite ili ste u oblasti bez signala. Evo koraka kako da ih preuzmete:
- Otvorite Maps.
- U traku za pretragu (Search Maps) unesite naziv grada ili područja koje želite da sačuvate.
- Dodirnite Download.
Na ekranu će se pojaviti okvir koji pokazuje deo mape koji ćete preuzeti. Možete ga povećati ili smanjiti dok ne obuhvati željenu oblast, a zatim ponovo dodirnite Download. Kada se preuzimanje završi, videćete obaveštenje u vrhu ekrana.
Kako da pristupite podešavanjima offline mapa
Nakon što preuzmete mapu, možete je pronaći u podešavanjima aplikacije:
- Otvorite Maps.
- Dodirnite svoju profilnu sliku pored trake za pretragu.
- Izaberite Offline Maps.
Na ovoj stranici možete videti sve preuzete mape i podesiti opcije za svaku — poput automatskog ažuriranja (Automatic Updates). Tu se nalazi i opcija Only Use Offline Maps. Ako je uključite, na vrhu ekrana će pisati “Using Offline Maps”, a deo mape koji nije preuzet biće prekriven mrežastim uzorkom.
Kako offline mape funkcionišu u praksi
Korišćenje offline mapa veoma je slično onlajn verziji. Možete uneti destinaciju, izabrati način prevoza, dodati stajanja i započeti navigaciju.
Kada ste na putu, mapa vas prati i prikazuje obližnje restorane ili prodavnice. Ako vozite, videćete i ograničenje brzine na trenutnoj ulici. Siri i dalje daje glasovne instrukcije tokom vožnje.
Međutim, postoje i ograničenja:
- Offline mape ne prikazuju saobraćajne gužve u realnom vremenu, pa procena dolaska može biti netačna.
- Kada skrenete sa zadate rute, sistemu može trebati minut da vas ponovo pronađe i recalibriše putanju.
Na primer, nakon jedne NFL utakmice, mapa je pokazivala da će put do restorana trajati 15 minuta, ali je stvarno vreme bilo oko 40 minuta zbog gužve — što offline sistem nije mogao da predvidi.
Offline mape vraćaju osećaj korišćenja klasičnih papirnih mapa: ne možete predvideti gužve niti se uvek brzo vratiti na rutu ako zalutate, ali ćete ipak stići na cilj — uz malo strpljenja. Dakle, ako krećete na put u oblast s lošim signalom, preuzmite mapu unapred i možda spakujte i nešto grickalica za svaki slučaj.
Izvor: Cnet