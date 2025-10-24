PC Press specijal - Bezbednost 2025
PCPress.rs Image
How-To News Technology 

Kako da pristupite offline mapama na svom iPhone-u

Tijana Barašević

Ako planirate jesenji vikend-izlet i oslanjate se na aplikaciju Maps na iPhone-u, možda ne želite da trošite mnogo mobilnih podataka tokom putovanja.

PCPress.rs Image

Trik koji može pomoći u slučaju nužde ili slabog signala

Srećom, Apple je sa izdanjem iOS 17 2023. godine dodao mogućnost korišćenja offline mapa, što vam omogućava da preuzmete delove mape na uređaj i koristite ih bez interneta — bilo u slučaju hitne situacije, bilo da želite da sačuvate podatke.

Kako preuzeti offline mape

Bizit 2025

Offline mape su korisne kada posećujete novo mesto, planinarite ili ste u oblasti bez signala. Evo koraka kako da ih preuzmete:

  • Otvorite Maps.
  • U traku za pretragu (Search Maps) unesite naziv grada ili područja koje želite da sačuvate.
  • Dodirnite Download.

Na ekranu će se pojaviti okvir koji pokazuje deo mape koji ćete preuzeti. Možete ga povećati ili smanjiti dok ne obuhvati željenu oblast, a zatim ponovo dodirnite Download. Kada se preuzimanje završi, videćete obaveštenje u vrhu ekrana.

Kako da pristupite podešavanjima offline mapa

Nakon što preuzmete mapu, možete je pronaći u podešavanjima aplikacije:

  • Otvorite Maps.
  • Dodirnite svoju profilnu sliku pored trake za pretragu.
  • Izaberite Offline Maps.
Pročitajte i:  Apple iPhone 17 Pro se lako može izgrebati

Na ovoj stranici možete videti sve preuzete mape i podesiti opcije za svaku — poput automatskog ažuriranja (Automatic Updates). Tu se nalazi i opcija Only Use Offline Maps. Ako je uključite, na vrhu ekrana će pisati “Using Offline Maps”, a deo mape koji nije preuzet biće prekriven mrežastim uzorkom.

Kako offline mape funkcionišu u praksi

Korišćenje offline mapa veoma je slično onlajn verziji. Možete uneti destinaciju, izabrati način prevoza, dodati stajanja i započeti navigaciju.

Kada ste na putu, mapa vas prati i prikazuje obližnje restorane ili prodavnice. Ako vozite, videćete i ograničenje brzine na trenutnoj ulici. Siri i dalje daje glasovne instrukcije tokom vožnje.

Međutim, postoje i ograničenja:

  • Offline mape ne prikazuju saobraćajne gužve u realnom vremenu, pa procena dolaska može biti netačna.
  • Kada skrenete sa zadate rute, sistemu može trebati minut da vas ponovo pronađe i recalibriše putanju.

Na primer, nakon jedne NFL utakmice, mapa je pokazivala da će put do restorana trajati 15 minuta, ali je stvarno vreme bilo oko 40 minuta zbog gužve — što offline sistem nije mogao da predvidi.

Pročitajte i:  Koliko vremena je zaista potrebno za punjenje Android i iPhone telefona?

Offline mape vraćaju osećaj korišćenja klasičnih papirnih mapa: ne možete predvideti gužve niti se uvek brzo vratiti na rutu ako zalutate, ali ćete ipak stići na cilj — uz malo strpljenja. Dakle, ako krećete na put u oblast s lošim signalom, preuzmite mapu unapred i možda spakujte i nešto grickalica za svaki slučaj.

Izvor: Cnet

Facebook komentari:
Tagovi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *