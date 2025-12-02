Kako da vaš Wi-Fi prestane da bude laka meta za sajber napade

Mislite da je vaš Wi-Fi bezbedan jer ste postavili lozinku? Razmislite ponovo. Stručnjaci iz oblasti sajber bezbednosti upozoravaju da nije dovoljno zaključati ruter – vaš celokupni kućni mrežni sistem može biti izložen praćenju, napadima ili zloupotrebama, čak iako nema očiglednih kvarova ili propusta.

Kako mreža koja izgleda „sigurno“ može da bude krhka

Šta se dešava iza scene? Kada uređaji u kući međusobno komuniciraju – pametni televizori, kamera za nadzor, asistenti, računari ili telefoni – sve to stvara mrežnu strukturu koju napadači mogu da iskoriste. Čak i uz šifrovanje (WPA2 ili WPA3), realnost je da mnogi ruteri koriste iste lozinke, makerid-s, ili imaju aktivirane funkcije koje olakšavaju pristup. Ako neko uspe da uđe, pristup može biti kontinuiran i neprimećen.

Na primer, ruter koji omogućava daljinsko upravljanje, koristi WPS ili UPnP protokol – može postati ulazna tačka za napadača koji potom presreće saobraćaj, preusmerava ga ili koristi mrežu za dalje aktivnosti. Čak i uređaji koji su nedavno dodati u mrežu mogu da budu „most“ za neovlašćeni pristup. U takvim situacijama, sama činjenica da sistemi „rade bez problema“ ne znači da su zaista bezbedni.

Šest jednostavnih i besplatnih koraka ka stabilnijoj zaštiti

Promenite fabričko korisničko ime i lozinku rutera odmah nakon instalacije. Onemogućite funkcije poput daljinskog upravljanja, WPS-a i UPnP-a ako ih ne koristite. Aktivirajte WPA3 ili, ako uređaj ne podržava, bar WPA2 šifrovanje; proverite da li su firmware i softver rutera ažurirani. Kreirajte zasebnu mrežu za goste – tako ćete izolovati glavnu mrežu od potencijalnih rizika koje donose strani uređaji i korisnici. Redovno proveravajte koje uređaje imate na mreži i deaktivirajte nepoznate ili nepotrebne; obratite pažnju na uređaje koji stalno rade u pozadini. Koristite VPN na kritičnim uređajima i razmislite o sinhronizaciji podešavanja lozinki i pristupnih prava na svim uređajima u kući.

Preduzimanjem ovih mera možete značajno podići nivo sigurnosti svoje mreže, često bez dodatnih troškova i zamena opreme. Ako još niste preduzeli nijedan od ovih koraka, sada je pravo vreme — jer bezbednost nije jednokratan čin, već kontinuirani proces.

Izvor: ZDNet