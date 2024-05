Kako da vašem računaru sa Windows 11 operativnim sistemom date čistiji, pregledniji izgled

Microsoft ne štedi sa svim novim funkcijama koje dodaje Windows-u 11. Dok su neke zaista korisne, druge čine da operativni sistem izgleda prilično zbrkano.

Umorni ste od nereda u novim Windows ažuriranjima?

Sećate li se kada je taskbar bio namenjen samo prelasku kroz prozore? To više nije slučaj. Sada imamo vremenski widget, ikonu Copilot-a, veliki search bar sa čudnim crtanim likovima – lista se nastavlja. Nedavno je čak i Start meni počeo da prikazuje reklame. Ali ne brinite, postoji način da očistite taj neuredan izgled na svom računaru. Evo kako.

Oslobodite se širokog search bar-a

Možda je najveća iritacija novi super-široki search bar koji zauzima značajan deo taskbara. Štaviše, povremeno prikazuje ometajuće male crtačke ilustracije koje remete izgled taskbara. Iako postoji način da se te ilustracije isključe, bolje je potpuno ukloniti taj široki search bar.

Samo desnim klikom na taskbar, kliknite na Settings taskbara, idite na Taskbar items i promenite Search u ‘Search icononly’. Alternativno, možete potpuno da ga sakrijete – search bar u Start meniju ipak pokreće isti dijalog.

Onemogućite preporuke za pretragu

Novi widget-i na taskbaru možda su dovoljno iritantni, ali je Microsoft našao način da ubaci nasumične preporuke sadržaja i u pretragu – preporuke igara koje vam nisu potrebne, saveti za putovanja za mesta koja verovatno nikada nećete posetiti, i tako dalje. Srećom, i to možete rešiti.

Pokrenite pretragu, kliknite na ikonu sa tri tačke desno od vaše slike profila i otvorite Settings pretrage. Pomaknite se do “Show search highlights” i isključite tu opciju.

Onemogućite widget-e

Vreme je da uklonite te widget-e. Oni su podrazumevano omogućeni i može im se pristupiti preko Weather ikone na ekstremno levoj strani taskbara, prikazujući sadržaj poput vesti, sporta, akcija, saobraćaja i zabave.

Da biste ih isključili, pokrenite iste Settings taskbara i isključite prekidač za widget-e.

Izbacite ikone sa desktopa

Ako želite taj čisti izgled nalik macOS-u na Windows-u 11, možete ukloniti sve ikone sa desktopa. I ne, nije potrebno da ih ručno brišete – sve što je potrebno su nekoliko klikova. Umesto toga, često korišćene aplikacije postavite na taskbar, a one koje retko koristite na Start meni. Ako ponovo treba da pristupite tim ikonama, jednostavno ponovo prikažite ikone na desktopu.

Da biste sakrili ikone, desnim klikom na desktop > View > Uncheck “Show desktop icons”.

Uklonite reklame i preporuke iz Start menija

Start meni ponekad može delovati prenatrpano savetima, preporučenim aplikacijama, nedavno dodatim aplikacijama, nedavno otvorenim fajlovima i još mnogo toga – sve zbijeno u malom prozoru. I kao da to nije dovoljno, novija ažuriranja Windows-a 11 čak prikazuju i reklame u meniju. Za one koji žele samo pristup prikačenim aplikacijama ili pregled instaliranih programa, sve ostalo može delovati kao nered. Da biste smanjili buku u Start meniju, desnim klikom otvorite Settings Start menija. Ovde isključite stvari poput “Show most used apps”, “Show recommendations for tips, shortcuts, new apps, and more” ili bilo koje druge neiskorišćene funkcije.

Sakrijte Copilot

Microsoft pokušava da svoju novu ljubav prema generativnoj veštačkoj inteligenciji nametne korisnicima. I jedan od najočiglednijih načina na koji to čini je nova ikona Copilot koja se nalazi na ekstremno desnoj strani taskbara. Copilot je sjajan za sažimanje i generisanje novog sadržaja. Ali ako ga ne koristite, zašto ga puštati da zauzima dragocen prostor na taskbar?

Da biste sakrili Copilot, pokrenite Settings taskbara i isključite prekidač za njega.

