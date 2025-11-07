Kako da vidite koje Reels video-zapise ste gledali na Instagramu

Kada pregledate mnoštvo Reels video-zapisa dnevno, lako se desi da nađete nešto sjajno … i odmah nastavite dalje.

Instagram je uveo funkciju „Watch History“ koja omogućava da pronađete ranije odgledane Reels sadržaje

Ali potom pokušate da se vratite na taj video – i ne uspete da ga pronađete. Upravo za tu situaciju Instagram je implementirao novu opciju “Watch History”.

Šta je “Watch History”?

Reč je o listi video-zapisa (Reels) koje ste prethodno gledali, a koja je sada dostupna unutar aplikacije. Možete da proverite i sortirate sadržaj po datumu ili po nalogu koji je video objavio – i time lakše pronađete ono što ste već videli.

Kako da pristupite funkciji:

Otvorite Instagram aplikaciju i idite na svoj profil

U gornjem desnom uglu dodirnite tri linije (☰) i uđite u Settings & Privacy („Podešavanja i privatnost”).

Potom izaberite Your Activity („Vaša aktivnost”).

U okviru tog menija naći ćete opciju Watch History – dodirnite je.

Na ekranu ćete videti liste video-zapisa koje ste nedavno gledali. Pored toga, možete:

sortirati po datumu (najnovije → najstarije ili obrnuto)

filtrirati po datumu ili opsegu datuma

filtrirati po autoru videa, ako se sećate ko ga je objavio

Ako na listi vidite video koji ne želite da ostane u istoriji – možete ga obrisati pojedinačno, ili očistiti čitavu listu.

Zašto je to korisno?

Uklanja frustraciju sporo-skrolovanja i pokušavanja da pronađete „onaj video koji sam gledao, ali ne mogu da nađem“.

Pomaže da ponovo posetite sadržaj koji ste ranije primetili, ali niste sačuvali.

Bilo bi zgodno naročito onima koji svakodnevno gledaju mnogo Reels-a i lako izgube trag.

Napomena:

Iako se opcija prikazuje kao „svaki video koji ste ikada gledali“, izvori navode da je realno period prikazivanja ograničen – najverovatnije na poslednjih približno 30 dana.

Izvor: Techlusive