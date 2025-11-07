PC Press specijal - Bezbednost 2025
Kako da vidite koje Reels video-zapise ste gledali na Instagramu

Tijana Barašević

Kada pregledate mnoštvo Reels video-zapisa dnevno, lako se desi da nađete nešto sjajno … i odmah nastavite dalje.

Instagram je uveo funkciju „Watch History“ koja omogućava da pronađete ranije odgledane Reels sadržaje

Ali potom pokušate da se vratite na taj video – i ne uspete da ga pronađete. Upravo za tu situaciju Instagram je implementirao novu opciju “Watch History”. 

Šta je “Watch History”?

Reč je o listi video-zapisa (Reels) koje ste prethodno gledali, a koja je sada dostupna unutar aplikacije. Možete da proverite i sortirate sadržaj po datumu ili po nalogu koji je video objavio – i time lakše pronađete ono što ste već videli.

Kako da pristupite funkciji:

Otvorite Instagram aplikaciju i idite na svoj profil

  • U gornjem desnom uglu dodirnite tri linije (☰) i uđite u Settings & Privacy („Podešavanja i privatnost”).
  • Potom izaberite Your Activity („Vaša aktivnost”). 
  • U okviru tog menija naći ćete opciju Watch History – dodirnite je. 
  • Na ekranu ćete videti liste video-zapisa koje ste nedavno gledali. Pored toga, možete:
  • sortirati po datumu (najnovije → najstarije ili obrnuto) 
  • filtrirati po datumu ili opsegu datuma 
  • filtrirati po autoru videa, ako se sećate ko ga je objavio 
  • Ako na listi vidite video koji ne želite da ostane u istoriji – možete ga obrisati pojedinačno, ili očistiti čitavu listu. 

Zašto je to korisno?

  • Uklanja frustraciju sporo-skrolovanja i pokušavanja da pronađete „onaj video koji sam gledao, ali ne mogu da nađem“.
  • Pomaže da ponovo posetite sadržaj koji ste ranije primetili, ali niste sačuvali.
  • Bilo bi zgodno naročito onima koji svakodnevno gledaju mnogo Reels-a i lako izgube trag.

Napomena:

Iako se opcija prikazuje kao „svaki video koji ste ikada gledali“, izvori navode da je realno period prikazivanja ograničen – najverovatnije na poslednjih približno 30 dana. 

Izvor: Techlusive

