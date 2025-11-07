Kako da vidite koje Reels video-zapise ste gledali na Instagramu
Kada pregledate mnoštvo Reels video-zapisa dnevno, lako se desi da nađete nešto sjajno … i odmah nastavite dalje.
Instagram je uveo funkciju „Watch History“ koja omogućava da pronađete ranije odgledane Reels sadržaje
Ali potom pokušate da se vratite na taj video – i ne uspete da ga pronađete. Upravo za tu situaciju Instagram je implementirao novu opciju “Watch History”.
Šta je “Watch History”?
Reč je o listi video-zapisa (Reels) koje ste prethodno gledali, a koja je sada dostupna unutar aplikacije. Možete da proverite i sortirate sadržaj po datumu ili po nalogu koji je video objavio – i time lakše pronađete ono što ste već videli.
Kako da pristupite funkciji:
Otvorite Instagram aplikaciju i idite na svoj profil
- U gornjem desnom uglu dodirnite tri linije (☰) i uđite u Settings & Privacy („Podešavanja i privatnost”).
- Potom izaberite Your Activity („Vaša aktivnost”).
- U okviru tog menija naći ćete opciju Watch History – dodirnite je.
- Na ekranu ćete videti liste video-zapisa koje ste nedavno gledali. Pored toga, možete:
- sortirati po datumu (najnovije → najstarije ili obrnuto)
- filtrirati po datumu ili opsegu datuma
- filtrirati po autoru videa, ako se sećate ko ga je objavio
- Ako na listi vidite video koji ne želite da ostane u istoriji – možete ga obrisati pojedinačno, ili očistiti čitavu listu.
Zašto je to korisno?
- Uklanja frustraciju sporo-skrolovanja i pokušavanja da pronađete „onaj video koji sam gledao, ali ne mogu da nađem“.
- Pomaže da ponovo posetite sadržaj koji ste ranije primetili, ali niste sačuvali.
- Bilo bi zgodno naročito onima koji svakodnevno gledaju mnogo Reels-a i lako izgube trag.
Napomena:
Iako se opcija prikazuje kao „svaki video koji ste ikada gledali“, izvori navode da je realno period prikazivanja ograničen – najverovatnije na poslednjih približno 30 dana.
Izvor: Techlusive