Kako da zamenite glas kod Home Assistant-a koji govori umesto Alexa — i koristite svoj glas

Ako ste ikada želeli da vaš pametni dom progovori vašim glasom, umesto generičkog ili proizvođačkog, Home Assistant omogućava upravo to — zameniti glas koji koristi za objave ili upozorenja sa vašim sopstvenim. Radi se o kombinaciji generisanja teksta-u-govor (TTS) koji koristi kloniran glas i integracije u sistem automatizacije kako bi vaša smart-kuća govorila upravo onako kako vi želite.

Zašto i kako ovo funkcioniše

Osnovna ideja je sledeća: kreirate ili koristite servis koji može da konvertuje tekst u govor koristeći snimljeni ili sintetizovani glas koji zvuči kao vaš. Zatim podesite Home Assistant tako da koristi taj TTS servis umesto standardnog glasa koji dolazi sa uređajima poput Amazon Echo-a ili drugih koji koriste Alexa. Kada je to postavljeno, svako upozorenje, najava ili automatizacija u vašem smart domu može da bude “izgovorena” vašim glasom — bilo da je to upozorenje da je vrata otvorena, da je vreme za polazak ili bilo koji drugi događaj koji ste podesili.

Implementacija uključuje nekoliko koraka: od snimanja ili izbora odgovarajućeg glasa, postavke TTS servisa u Home Assistant-u, kreiranja automatizacija koje kao akciju imaju “izgovaranje teksta” i povezivanja sa uređajima koji reprodukuju zvuk. Ključni deo je da uređaji koji koriste taj govorni izlaz (npr. pametni zvučnik, zvučnik povezan sa Home Assistant-om) budu pravilno integrisani i aktivirani kada se pokreće događaj.

Prednost ovakvog rešenja je veća personalizacija i osećaj da vaš sistem “pravi” sa vama, a ne samo “radi za vas”. To može značajno povećati zadovoljstvo korisnika, ali i osećaj vlasništva nad pametnim domom. S druge strane, to zahteva nešto više tehničke konfiguracije u odnosu na plug-and-play uređaje i može uključivati dodatni trošak za TTS servis ili snimanje glasa.

Ako imate već podešen Home Assistant sistem i želite da napravite korak dalje — pokušajte sa kloniranjem glasa i integracijom u TTS-servis. Rezultat može biti zapanjujući — vaš Asistent koji govori vašim glasom.

Izvor: HowToGeek