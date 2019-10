Kako do besplatnog Huawei Watch GT 2 pametnog sata?

Huawei je rešio da na interesantan način napravi promociju Watch GT 2 pametnog sata. Danas će odvažni stanovnici Londona biti u prilici da ih dobiju besplatno, pod uslovom da su spremni da ih pronađu u Temzi. Njihov prvi „Dive-Thru“ događaj odvijaće se na Royal Victoria pristaništu, a ideja je da pokaže sposobnost GT 2 telefona za sportske aktivnosti, kao i da u praksi dokaže njegovu vodootpornost. Događaj će se odvijati između 12 i 16h po lokalnom vremenu.

Kao promoter događaja angažovan je britanski olimpijac, atletičar Greg Rutenford. Ideja je nastala iz „Drive-Thru“ restorana brze hrane, u kojima možete u kolima da naručite obrok, odvezete se do pulta i tu ga preuzmete. Ovde je napravljena mala igra reči, tako što je „drive“ zamenjeno sa „dive“ i sve je dobilo drugi smisao – plivanje kroz reku i zaron do „Dive-Thru“ kioska na kom se nalaze besplatni satovi. Da sve to ne bi bilo previše teško, satovi će se nalaziti nakačeni na kiosk sa spoljne strane, čije su dimenzije 2.6 m (visina) i 2 x 2 metra (širina), a biće postavljeni na dubini od jednog metra.

Cilj ovakve promocije je da se apostrofira sportski pedigre Huawei Watch GT 2 sata, koji ima predefinisane parametre za 15 različitih sportova (među kojima je i plivanje).

Izvor: Engadget