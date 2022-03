Kako do sudbonosnog “DA”?, Mirjana Miovski, Datalab Pantheon | BIZIT2021

Mirjana Miovski, prodajni konsultant Datalab Pantheon je govorila na temu “Kako do sudbonosnog “DA”?”, pri čemu se naravno to “DA” odnosi na relaciju između korisnika i kompanije dovedenu do te mere da se razvija i održava visok stepen uzajamnog poverenja između prodavaca i korisnika, pri čemu uvek dolazi do novih očekivanja, međusobnih podsticaja i svih onih stvari koje se razvijaju vremenom kroz izgrađivanje poverenja. Datalab je sa 50 hiljada korisnika itekako relevantan za ovu temu.

“70% naših korisnika dolazi putem preporuke, a 30% kroz direktne prodajne i marketinške aktivnosti. Veoma je važno da se korisnici uz nas osećaju dobro, sigurno, bezbedno, da nam veruju da smo njihova podrška u svakom momentu. Podrška smo jedni drugima u svakom momentu, i svesni smo šta je sve neophodno da bi se reklo jedno veliko “DA” novom softverskom rešenju. Privući pažnju, pokazati razumevanje, pokazati da niste previše komplikovani – i još mnogo toga na tom putu.”

