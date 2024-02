Kako dodati lokalne fajlove u svoju Spotify biblioteku

Ako je Spotify vaša omiljena usluga za strimovanje muzike, ali nedostaju vam neke od vaših omiljenih pesama, postoji praktičan način da dodate te pesme.

Spotify ima svoje rešenje za nedostajuću muziku

Pomoću aplikacije možete dodavati muziku iz lokalnih direktorijuma i slušati je direktno iz aplikacije. To je odličan način da sve vaše digitalne i strimovane pesme čuvate u jednoj praktičnoj aplikaciji.

Pokazaćemo vam kako to da uradite, uz jedno upozorenje: ova funkcija nije uvek savršena. Bilo je slučajeva gde dodavanje lokalne muzike izaziva probleme sa striming servisom. Srećom, popravka je jednostavna – samo uklonite lokalno skladište i sve se vraća u normalu.

Kako dodati lokalne fajlove i foldere na Spotify:

Šta vam je potrebno: Da biste obavili ovaj zadatak, potrebno je da imate instaliranu Spotify aplikaciju i validan Spotify nalog. Demonstriraćemo ovu funkciju na desktop aplikaciji, ali isto možete uraditi i na mobilnoj verziji. Proces na mobilnom uređaju ili tabletu će zavisiti od uređaja koji koristite. Desktop verzija, s druge strane, ostaje ista, bez obzira na operativni sistem.

Otvorite Spotify podešavanja

Otvorite Spotify aplikaciju i kliknite na ikonu vašeg profila. Iz iskačućeg menija, kliknite na Settings.

Omogućite lokalne fajlove

Pomaknite se nadole dok ne vidite opciju Show Local Files. Kliknite na prekidač za tu opciju dok ne bude u položaju On.

Dodajte izvor

Nakon što omogućite lokalne fajlove, videćete dugme označeno sa Add a source. Kliknite na to dugme, a zatim, kada se otvori fajl menadžer, navigirajte do foldera u kom se nalaze muzički fajlovi koje želite dodati. Izaberite folder i kliknite na Ok (ili Open, zavisno od vašeg operativnog sistema), što će započeti proces dodavanja vaših fajlova.

Vreme koje je potrebno da se završi proces otpremanja će zavisiti od broja fajlova. Napomena: možete dodati koliko god izvora želite.

Pristupite lokalnim fajlovima

Nakon dodavanja muzike, pronaći ćete novi unos pod nazivom Your Library, u vašoj biblioteci. Kliknite na taj unos da biste videli sve pesme koje ste upravo dodali.

Čestitamo, upravo ste dodali sve svoje neobične, digitalne pesme na Spotify, tako da ne morate koristiti dve različite aplikacije da biste slušali muziku koju želite.

