Kako efikasno predvoditi i razvijati uspešne timove?

Tim lideri znaju da će biti uspešni samo onoliko koliko je uspešan njihov tim, ali postavlja se pitanje kako unaprediti timski rad u savremenim okolnostima koje su uslovile prelazak s tradicionalnog načina poslovanja na novi model rada na daljinu?

IT eksperti kompanije Comtrade System Integration predstavljaju Team Without Limits, sveobuhvatno rešenje koje osnažuje vaš tim pomoću Microsoft 365 alata i omogućava da u potpunosti iskoristite i unapredite prednosti timskog rada – neometanu saradnju članova tima koja, uprkos fizičkoj distanci, od dobrih poslovnih ideja stvara i realizuje izuzetne.

Izgradnja i uspešno vođenje timova je izuzetno veliki poduhvat jer, pored ostalih preduslova, zahteva veliku odgovornost i dobru organizaciju. Efikasna komunikacija, strateško planiranje, postavljanje jasnih ciljeva, merenje efikasnosti, uzajamna podrška… Svaka od ovih stavki predstavlja izuzetno važan faktor koji utiče na uspešnost i efikasnost vašeg tima. Savremene okolnosti, koje su uslovile prelazak s tradicionalnog načina poslovanja na novi model rada na daljinu i razvoj novog, digitalnog radnog mesta, postavile su mnogobrojne izazove pred poslovne lidere i njihove timove. Ipak, timovi bi trebalo da mogu da sarađuju na jednako dobrom nivou na kom su sarađivali i ranije, uprkos distanci. Poslovni lideri bi trebalo to da im omoguće.

Timovi ponovo zajedno

U modernom poslovanju, u kojem je saradnja i dalje temelj svakog uspešnog posla, timovima su neophodni radni prostori i fleksibilni alati koji im odgovaraju i kojima mogu da lako i odmah razmenjuju ideje, bez obzira na različita geografska područja i lokacije s kojih rade, dok ostaju sinhronizovani jedni s drugima. Kada se ovi radni prostori i alati dodatno integrišu s poslovnim aplikacijama koje su već u svakodnevnoj upotrebi, posao teče brže, a komunikacija i saradnja postaju jednostavne i efikasne.

Problemi s kojima se savremena preduzeća susreću u svom poslovanju mogu biti raznovrsni, ali neki izazovi su naročito česti:

Jedan tim, previše različitih alata : problemi u timskoj komunikaciji i organizaciji.

: problemi u timskoj komunikaciji i organizaciji. Virtuelni sastanci nisu dovoljno efikasni : smanjena produktivnost.

: smanjena produktivnost. Loša kontrola verzija : gubljenje vremena u potrazi s različitim verzijama dokumenata.

: gubljenje vremena u potrazi s različitim verzijama dokumenata. Neorganizovan skup aplikacija: poteškoće u održavanju ustanovljenog standarda bezbednosti i usaglašenosti.

Team Without Limits rešenje, osnaženo Microsoft 365 alatima, predstavlja sveobuhvatno rešenje za vaše poslovne potrebe: ono može pomoći vašim zaposlenima da rade zajedno bez poteškoća, omogućavajući produktivniji timski rad i negovanje novog nivoa kreativnosti. Ovaj servis vam omogućava da u potpunosti iskusite prednosti timskog rada – neometanu saradnju članova, koja od dobrih poslovnih ideja stvara i realizuje izuzetne. Iskoristite potencijal ovog rešenja, a vaše preduzeće može da podstakne bolju saradnju tima, uz jednostavnu komunikaciju, organizovan timski rad i laku razmenu datoteka, kao i da poboljša produktivnost zaposlenih, integracijom Office aplikacija i usluga, eliminišući sve tehničke prepreke i dopuštajući zaposlenima da se fokusiraju na ono što je zaista važno – kvalitet timskog rada. Zahvaljujući ovom rešenju, vaš tim može da radi bezbrižno, znajući da su podaci, uređaji i identiteti svih članova tima zaštićeni i bezbedni.

Timski uz Tim

Statistika već godinama pokazuje da organizacije koje uspešno usvoje objedinjeni sistem komunikacije ostvaruju ogromne prihode u poređenju sa onima koje to ne urade, zbog čega je bezbedno reći da integrisano rešenje direktno utiče na vaš krajnji rezultat.

Isto tako, jednako je važno pronaći partnera koji svojim iskustvom i stručnošću može podržati vašu ideju i uspešno implementirati Microsoft 365 rešenje. IT kompanija Comtrade System Integration dobila je nagradu Microsoft Partner of the Year 2020, koja se dodeljuje za izvrsne primere implementacije Microsoft-ove tehnologije u poslovnoj praksi. Upravo zbog toga, IT eksperti ove kompanije mogu vam pomoći da ostvarite svoju viziju, unapredite usluge svoje kompanije, kao i da pokrenete potpunu transformaciju svog poslovanja koja će, u ova neizvesna vremena, izvojevati njegov kontinuitet i dalje pobede.

Webinar posvećen Microsoft 365 alatima

Kako bi podelili sa vama svoja iskustva i pomogli vam da se izborite sa savremenim izazovima, IT stručnjaci kompanije Comtrade System Integration organizovaće besplatnu online radionicu „Team Without Limits”, u okviru koje će vam pokazati kako da osnažite svoj tim pomoću Microsoft 365 alata. Radionica će se održati 10. novembra, sa početkom u 11 časova, a detaljnije informacije o sadržaju radionice i opcijama prijave možete pronaći na sajtu kompanije www.comtradeintegration.com u sekciji „Vebinari”.

