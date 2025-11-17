Kako generisati AI slike uz pomoc ChatGPT-a

Ne brinite, lako je.

Od marta ove godine moguće je direktno generisati slike u okviru ChatGPT-a. Nakon kratkog perioda tokom kog ta funkcija nije bila dostupna besplatnim korisnicima, sada više nije potrebna pretplata da biste koristili alat. Iako je proces jednostavan, postoje nijanse koje vredi znati. Na primer, možete tražiti od ChatGPT-a da uredi vaše fotografije, a mogućnosti su često veće nego što deluje.

Kako napraviti sliku pomoću tekstualnog opisa



Dovoljno je da u polje za unos napišete opis slike nije potrebno previše razmišljanja, samo napišite „generate an image of…“ i dodajte opis. U zavisnosti od složenosti zahteva, generisanje može trajati do dva minuta, a ponekad i duže ako su OpenAI serveri opterećeni.

Kako koristiti postojeće fotografije



Možete i da uploadujete slike koje ChatGPT može da menja. Kliknite na ikonicu „+“ levo od polja za unos, izaberite „Add photos & files“ i postavite željenu sliku. Zatim u tekstualnom polju opišite izmene koje želite.

Važno je napomenuti da fotografije koje pošaljete mogu biti korišćene za buduću obuku modela, ali možete isključiti tu opciju u podešavanjima naloga pod „Data controls“, isključite opciju „Improve the model for everyone“.

Uređivanje generisanih slika



Ako vam se rezultat ne dopada, možete jednostavno zatražiti novu verziju slike ili izmeniti njen deo. Na mobilnom uređaju kliknite na dve strelice ispod slike i izaberite „Try again“ ili „Add details“. Na računaru možete kliknuti na ikonu četkice i označiti deo slike koji želite da izmenite.

ChatGPT je nedeterminističan sistem, što znači da čak i kada dva puta unesete isti zahtev, rezultat neće biti identičan.

Saveti za bolje rezultate



Najvažnije je da budete što precizniji u opisu slike. Što više detalja date, to će rezultat biti bolji. Ipak, imajte na umu da ChatGPT ponekad „halucinira“, pa slika može sadržati nelogične elemente.

Česta pitanja

Da li ChatGPT može besplatno generisati slike? Da, ali uz ograničenje broja dnevnih generisanja (oko 6–7 dnevno).

Da li može replicirati postojeće fotografije? Ne iz pravnih razloga ne može prikazivati stvarne osobe ili događaje.

Kako da pristupim ChatGPT-u? Možete koristiti veb verziju na chatgpt.com, kao i aplikacije za Windows, Mac, iOS i Android.

