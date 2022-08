Kako gledati slike u .HEIC formatu i uštediti dolar?

Sve češće nam stižu fotografije u novom .HEIC (High Efficiency Image File) formatu. Na novijim telefonima možete da ih gledate, često se dobro prikazuju i dok su na OneDrive-u, ali kada ih preneseta na svoj PC, ne možete da ih vidite iz omiljenog programa za prikaz fotografija. Kako prevazići taj problem?

Da biste gledali slike potreban vam je pre svega ažurni Windows 10 ili 11, a zatim i HEIF Image extension, koju ćete lako instalirati iz Windows Store-a. Usmerite browser na adresu tamo kliknite na Get In Store App i “kupite” (besplatno) program. To nažalost nije dovoljno – potreban je i HEVC Video Extensions Package, koji se takođe prodaje u Microsoft Store-u ali nije besplatan – ako ga tražite na uobičajeni način, videćete da košta $0.99. I tu nije kraj problemima – čak i kad probate da ga kupite, na spisku država se nalazi samo USA.

Pažljivija analiza će pokazati na na Store-u zapravo postoji dva ista HEVC Video Extensions paketa, samo što jedan košta $0.99 a drugi je besplatan. Zašto je tako napravljeno teško je reći. U svakom slučaju, besplatnu verziju ćete naći na adresi

ms-windows-store://pdp/?ProductId=9n4wgh0z6vhq

Instalirajte i moći ćete da gledate HEVC fotografije koristeći, recimo, FastStone Image Viewer.

Podelite s prijateljima

Tweet