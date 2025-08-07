Kako inovativni senzor Galaxy Watch sata donosi revoluciju u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti

Snalaženje u moru zdravstvenih podataka i razumevanje različitih medicinskih nalaza može biti zbunjujuće. U isto vreme, takvo iskustvo često ne motiviše ljude da naprave korak ka prevenciji bolesti kroz usvajanje zdravih navika i davanje prioriteta dugoročnom blagostanju. Pa šta onda možemo da učinimo kako bismo krenuli u pravom smeru?

▲ Zahvaljujući Antioksidativnom indeksu, Galaxy Watch8 serija omogućava praćenje unosa antioksidansa merenjem nivoa karotenoida u koži.

Nova Galaxy Watch8 serija[1], koju pokreće vrhunska senzorska tehnologija kompanije Samsung, donosi celovit i trenutni uvid u zdravstveno stanje korisnika, usmeravajući fokus na preventivnu zdravstvenu zaštitu. Na osnovu vaših životnih navika, sat pruža jasne i primenljive uvide koji pomažu u boljem razumevanju tela i uma, usvajanju zdravih navika i pravovremenom prepoznavanju tihih rizika, poput nepravilnog srčanog ritma.

Preventivna zaštita kroz rano otkrivanje

Zahvaljujući novim parametrima za praćenje rada srca, Galaxy Watch8 serija omogućava rano prepoznavanje potencijalnih zdravstvenih problema, kako bi mogli da se preduprede pre nego što nastanu:

Otkrivanje nepravilnog srčanog ritma: Poboljšani elektrokardiogram (EKG) na Galaxy Watch8 satu još preciznije detektuje ektopične otkucaje – prerane srčane kontrakcije koje često ostaju neprimećene tokom rutinskih pregleda, jer se javljaju bez vidljivih simptoma. Učestali ektopični otkucaji mogu imati klinički značaj, povećavajući rizik od aritmija, moždanog udara i srčane slabosti. Galaxy Watch8 donosi naprednu EKG analizu s mogućnošću detekcije ovih otkucaja u ranoj fazi, doprinoseći preventivnoj zaštiti.





Vaskularno opterećenje: Tokom sna, Galaxy Watch8 koristi fotopletizmografiju (PPG) – optičku metodu koja meri protok krvi – kako bi analizirao volumen krvi i napetost krvnih sudova. Sat prati promene u opterećenju krvnih sudova koje mogu biti izazvane ishranom, stresom i nedostatkom odmora. Redovno praćenje ovih parametara pomaže u identifikaciji navika koje je potrebno promeniti, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Promena životnih navika pomoću uvida iz senzora

Napredni senzori Galaxy Watch8 serije sada omogućavaju brže uvide u navike ishrane i spavanja, podstičući trajne promene u svakodnevici:

Antioksidativni indeks: Životni stil često ima veći uticaj na zdravlje od genetike. Galaxy Watch8 koristi BioActive senzor za merenje nivoa karotenoida (biljnih antioksidanasa) u koži u roku od pet sekundi, putem višetalasne spektroskopije. Dobijeni rezultat (od 0 do 100) pokazuje uticaj ishrane, UV zračenja, alkohola i stresa na nivo antioksidanasa u organizmu. Ovaj neinvazivni pokazatelj pomaže korisnicima da bolje razumeju svoje navike i motiviše ih na zdravije izbore.

Vodič za vreme za spavanje: Na osnovu naučnog modela za regulaciju sna, Galaxy Watch8 prati vaš cirkadijalni ritam i pritisak za spavanje tokom tri dana. Na osnovu prikupljenih podataka, algoritam (razvijen od strane KAIST-a i klinički testiran u Samsung Medical Centru) računa optimalno vreme za odlazak na spavanje. Tako vam pomaže da uspostavite zdravije navike spavanja koje vode ka dubljem i neprekinutom snu – i samim tim produktivnijim jutrima.

Predvodnik nove ere preventivne zaštite

Samsung inovacije u oblasti senzorske tehnologije postavljaju nove standarde u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti. Galaxy Watch8 serija pomaže da se objedine vaši svakodnevni obrasci ponašanja, otkriju skriveni zdravstveni rizici i pruže trenutačni uvidi koji vam omogućavaju da preduzmete mere unapred.

Samsung ne redefiniše samo šta pametni sat danas može da uradi, već otvara vrata novoj generaciji preventivne brige o zdravlju – jednostavno, dostupno i prilagođeno svakom korisniku.