Kako je AI-ready cloud osnažio razvoj autofokusirajućih naočara u Srbiji

Da li se strateškom primenom cloud tehnologije može unaprediti razvoj AI proizvoda, koji postaju standard u razvoju širom sveta? Da li je teza o simbiozi cloud-a i AI-ja samo to – teza – ili koncept koji proizilazi iz realnog zahteva: da se prevaziđu ograničenja tradicionalne infrastrukture prilikom treniranja i pokretanja AI modela? I najzad, da li su AI i cloud revolucije zahvatile i Srbiju, odnosno srpske kompanije?

Kako bismo odgovorili na ova pitanja, poslužićemo se realnim primerom, saradnjom kompanija Mainstream i Fuller Vision.

Razvoj složenog AI proizvoda: Fuller Vision autofokusirajuće naočare

Fuller Vision se bavi razvojem izuzetno složenog proizvoda: Autofocals autofokusirajućih naočara, koje omogućavaju savršeno jasan vid na različitim distancama. Da bi se to postiglo, proizvod se zasniva na sofisticiranim i naprednim tehnologijama, među kojima je softver za prepoznavanje zenica i procenu daljine pogleda na osnovu analize kretanja oka. Uz analizu brojnih i delikatnih parametara, naočare prilagođavaju dioptriju u realnom vremenu, na osnovu toga gde korisnik gleda.

S obzirom na to da Fuller Vision koristi AI/ML tehnologiju kako bi rešili izuzetno složenu problematiku iz oblasti kompjuterske vizije, kompaniji je na razvojnom putu bila neophodna adekvatna infrastruktura za treniranje AI/ML modela. Jedan od glavnih zahteva prilikom izbora infrastrukturnog partnera je bila agilnost – mogućnost da se počne sa projektom manjeg obima koji bi se postepeno razrađivao kroz aktivnu komunikaciju i istraživanje potreba.

Mainstream AI-ready infrastruktura kao odgovor na izazove

Uzimajući u vid različite faktore, kao što su infrastrukturni kapaciteti, ali i finansijska isplativost, Fuller Vision je odlučio da svoj razvoj nastavi na Mainstream AI-ready cloud infrastrukturi.

“Ključni izazovi kod naših AI modela su preciznost, pouzdanost i brzina egzekucije uz neophodnost izvršenja na hardveru izuzetno malih dimenzija i ograničenog energetskog profila. Mainstream cloud infrastruktura nam pomaže da ove modele iznova treniramo i unapređujemo na setovima podataka koji sadrže različite varijacije očnih parametara i ponašanja ovog vizualnog organa, kako bismo osigurali da naš model radi najbrže i najtačnije moguće,” objašnjava Vladimir Vojvodić, direktor operacija u Fuller Vision-u.

Kako ističe, Mainstream AI-ready infrastruktura omogućava Fuller Vision AI timu da u bilo kom trenutku sprovodi niz paralelnih eksperimenata sa ciljem da otkrije koji parametri modela daju najbolje rezultate, čime se značajno ubrzava razvoj.

Šta je AI-ready cloud infrastruktura?

Uspon Gen-AI development-a stvorio je potrebu za infrastrukturom koja može da stane na crtu zahtevima ovih projekata. Kao što smo videli na Fuller Vision primeru, reč je o infrastrukturi koja pruža:

Skalabilnost bez ograničenja

Operativnu agilnost za brži razvoj AI/ML proizvoda

Specijalizovane resurse i funkcionalnosti za treniranje AI modela (npr. high-performance GPUs i storage)

Energetsku i troškovnu efikasnost prilikom razvoja.

Kako bi najefikasnije moguće podržao svoje klijente, Mainstream je u ovaj servis integrisao i kontinuiranu podršku iskusnih cloud inženjera. Od dizajna prilagođenost setupa, do FinOps usluga za finansijski optimalan razvoj, pa sve do ad-hoc asistencija, Mainstream timovi pomažu kompanijama da pojednostave i unaprede AI development, bez brige o pozadinskoj (cloud) infrastrukturi. Važan aspekat je i bezbednost – podaci na Mainstream infrastrukturi su zaštićeni naprednih sigurnosnim mehanizmima, te ostaju u lokalnim i regionalnim okvirima, čime se osigurava kontrola i usklađenost sa regulativama.

Pogled u (AI) budućnost

Za Fuller Vision, naredni period će biti važan i uzbudljiv. Njihov proizvod se trenutno nalazi u finalnoj fazi razvoja, a prva serija autofokusirajućih naočara trebalo bi da bude plasirana na američkom tržištu krajem prvog kvartala 2026. godine.

Za Mainstream, vodećeg cloud provajdera u regionu, fokus ostaje na podršci AI inovaciji kroz stalna unapređenja infrastrukture i uvođenje novih funkcionalnosti koje simplifikuju AI trening i deployment.

Za srpske kompanije, kako one koje se primarno bave developmentom, tako i kompanije u najrazličitijim industrijama, AI postaje nezaobilazan korak ka većoj efikasnosti, inovativnosti i konkurentnosti. Kao jedan od stubova ovih inicijativa, cloud infrastruktura više nije nešto što je korisno imati, već poslovni imperativ. Saznajte kako da je obezbedite i osnažite svoj razvoj – zakažite konsultacije sa Mainstream ekspertima.