Kako je Microsoft Defender učinio antivirus (skoro) nepotrebnim

Nekada je bilo gotovo nemoguće koristiti Windows računar bez nekakvog specijalnog antivirusa a da se ne zarazi malverom.

Zašto je nekada bio obavezan antivirus, a danas više nije

Danas, međutim, situacija je drugačija. Microsoft je značajno unapredio operativni sistem i verovatno više ne morate da plaćate antivirus.

Zašto vam je uopšte bio potreban antivirus treće strane?

Ako se sećate bilo koje verzije Windowsa iz ranih 2000-ih, sigurno pamtite koliko je malver tada bio rasprostranjen. Preuzimanje i isprobavanje novih programa često je ličilo na hodanje po virtuelnom minskom polju.

Problem se svodio na dve glavne stvari:

Windows je korisnicima davao veliku slobodu da preuzimaju i instaliraju šta žele, odakle žele.

Windows nije imao sveobuhvatnu, integrisanu zaštitu od malvera.

Kombinacija otvorenog operativnog sistema i odsustva ugrađenog antivirusa činila je Windows lakom metom. Kako je broj korisnika Windowsa na internetu rastao ogromnom brzinom, postajao je izuzetno privlačan za napade. Zbog toga ste praktično morali da koristite neki antivirus treće strane, u suprotnom bi se vaš računar vrlo brzo zatrpao malverom.

Windows Defender je sve promenio

Uprkos tim početnim problemima, ja na Windowsu već više od 10 godina ne koristim nikakav antivirus treće strane – i ne preporučujem ga ni drugima. Nije potreban. Microsoft je, shvativši da mora bolje da zaštiti operativni sistem „od kutije“, razvio Windows Defender i integrisao ga u Windows 8. Kasnije verzije Windowsa – 10 i 11 – dolaze sa Windows Defenderom podrazumevano, iako pod nešto drugačijim imenom. Nakon nekoliko izmena, Microsoft ga je konačno preimenovao u Microsoft Defender Antivirus, deo paketa Windows Security. Iako je brendiranje bilo konfuzno, sam softver je odličan.

Iako je potpuno besplatan, Microsoft Defender Antivirus je zaista kvalitetan. Nudi zaštitu u realnom vremenu, koja skenira preuzimanja i aplikacije dok ih otvarate ili pokrećete, i omogućava klasičan antivirusni sken kad god to poželite. Kada pogledate rezultate AV-Test ispitivanja, vidi se da je u detekciji i blokiranju virusa najmanje u rangu sa konkurencijom, a često je i bolji. Posebno je važno da je njegov uticaj na performanse računara zanemarljiv. Isključio sam ga i pokrenuo nekoliko igara, Blender za renderovanje, raspakovao velike ZIP fajlove i čak pustio lokalni AI model – nisam primetio apsolutno nikakvu razliku u brzini, što je idealno. Windows Security takođe pojednostavljuje podešavanja – možete lako postaviti izuzetke, kao i akcije koje želite da se preduzmu ako se otkrije malver.

Ako želite da pokrenete skeniranje, dovoljno je da odete u Virus & Threat Protection i kliknete na „Scan“. Ako želite više kontrole, u opciji Scan options možete odabrati koje fajlove, foldere ili diskove da proveri, i koliko detaljno.

Takođe postoji mogućnost skeniranja pri pokretanju sistema, što je korisno ako imate naročito tvrdokoran malver poput rootkita.

Windows Security uključuje i zaštitu od ransomware napada kroz opciju Controlled Folder Access, koja ograničava koje aplikacije mogu da menjaju važne foldere na računaru.

Kada antivirus treće strane i dalje može da bude koristan

U nekim situacijama, antivirus treće strane ipak ima smisla:

Ako vam je potrebna detaljnija kontrola ili vam se jednostavno ne dopada interfejs Windows Security-ja.

Ako želite naprednije opcije za Windows Firewall, koji iako funkcioniše, može biti nezgrapan. Mnogi antivirus paketi nude lakše i intuitivnije upravljanje firewall-om.

Ako želite dodatni skener za „drugo mišljenje“ nakon infekcije. Na primer, Malwarebytes već godinama koristim kao besplatan dodatni alat i pokazao se odlično.

Izvor: Howtogeek