Kako koristiti funkciju SWITCH u Excelu

Excelova SWITCH funkcija je logička funkcija koja se prvenstveno koristi za manipulaciju podacima.

Ona procenjuje izraz u odnosu na listu vrednosti i vraća rezultat koji odgovara prvoj vrednosti koja se poklapa. Njena popularnost proizlazi iz relativne jednostavnosti u poređenju sa drugim Excel funkcijama koje obavljaju slične zadatke, što znači da je lakše pročitati formulu i ispraviti eventualne greške. U ovom vodiču ćemo objasniti kako koristiti funkciju uz primer iz stvarnog života, proceniti njene prednosti u odnosu na druge funkcije i pokriti neka od njenih ograničenja.

Microsoft je dodao funkciju SWITCH u Excel 2016, pa ona nije dostupna u starijim verzijama. Ako pokušate da koristite SWITCH u nekompatibilnoj verziji, Excel će vratiti grešku #NAME?.

Sintaksa za SWITCH

Pre nego što vam pokažemo primer iz stvarnog života, pogledajmo sintaksu:

=SWITCH(e,v1,r1,v2,r2,d)

gde je:

– e izraz (vrednost koja će biti procenjena),

– v1 prva vrednost koja se poredi sa izrazom,

– r1 rezultat koji će biti vraćen ako se v1 poklapa sa e,

– v2 druga vrednost koja se poredi sa izrazom,

– r2 rezultat koji će biti vraćen ako se v2 poklapa sa e, i

– d (opcionalno) podrazumevana vrednost ako e ne odgovara nijednoj od v vrednosti.

Iako sintaksa ovde pokazuje samo dve v-r kombinacije (v1-r1 i v2-r2), možete imati do 126 kombinacija. S obzirom na to da SWITCH vraća rezultat koji odgovara prvoj vrednosti koja se poklapa, važno je pažljivo razmotriti redosled vaših v-r kombinacija. Ako ne uključite opcioni d, a nijedna od vrednosti (v#) se ne poklapa sa izrazom (e), Excel će vratiti grešku #N/A.

SWITCH u praksi

Evo kako izgleda SWITCH funkcija u stvarnoj situaciji. Imamo tabelu sa listom učenika i njihovim ocenama, a potrebno je da odredite njihove sledeće korake na osnovu tih ocena.

Pošto postoje tri različite ocene (A, B i C), sve ih moraete uključiti u SWITCH formulu. Dakle, u ćeliji C2 ćete uneti:

=SWITCH([@Grade],”A”,”Automatically advance to next level”,”B”,”Continue at this level”,”C”,”Move down to previous level”,”GRADE REQUIRED”)

Ako bilo koja od vrednosti ili rezultata u vašoj SWITCH formuli nije numerička, morate ih staviti pod navodnike.

Iako ovo u početku izgleda komplikovano, kada se raščlani, zapravo je prilično logično:

– Prvo, želite da Excel proceni izraze u koloni Ocena u mojoj formatiranoj tabeli, zbog čega ste uneli [@Grade] kao vrednost e.

– Zatim, imam tri v-r kombinacije: “A” će vratiti “Automatically advance to next level”, “B” će vratiti “Continue at this level”, a “C” će vratiti “Move down to previous level”.

– Na kraju, nakon poslednje kombinacije, naveo sam “GRADE REQUIRED” kao vrednost d, koja je rezultat ako nijedna od vrednosti (v#) ne odgovara izrazu (e).

Nakon pritiska na Enter, pošto su podaci u formatiranoj Excel tabeli, ostatak kolone C će se automatski popuniti.

Zašto koristiti SWITCH umesto IF, IFS ili XLOOKUP?

Možda se pitate zašto biste koristili SWITCH umesto nekih drugih Excel funkcija koje obavljaju slične radnje, kao što su IF, IFS i XLOOKUP. Evo nekoliko razloga:

Izbegavanje ponavljanja izraza

Da biste kreirali iste rezultate u tabeli gore koristeći IF ili IFS, morali biste da ponovite izraz svaki put:

=IFS([@Grade]=”A”,”Automatically advance to next level”,[@Grade]=”B”,”Continue at this level”,[@Grade]=”C”,”Move down to previous level”)

Međutim, sa SWITCH funkcijom, izraz treba navesti samo jednom na početku formule:

=SWITCH([@Grade],”A”,”Automatically advance to next level”,”B”,”Continue at this level”,”C”,”Move down to previous level”,”GRADE REQUIRED”)

Kao rezultat toga, SWITCH funkcija je lakša za čitanje, manje sklona greškama u kucanju i lakša za pregled u slučaju problema.

Ograničenja SWITCH funkcije

Iako SWITCH ima mnogo prednosti, postoji nekoliko ograničenja kojih treba biti svestan pre nego što počnete da radite na svojoj Excel tabeli:

Ne možete koristiti operatore (kao što su < ili >) niti približne vrednosti sa standardnom SWITCH sintaksom. SWITCH je ograničen na tačna poklapanja.

Ako imate mnogo potencijalnih vrednosti i rezultata, konstrukcija SWITCH formule može biti dugotrajna.

SWITCH je relativno nefleksibilna funkcija. Na primer, XLOOKUP može vratiti čitave redove i kolone podataka, a ne samo jednu vrednost.

Zbog toga što SWITCH zahteva puno zareza (i navodnika ako uključujete nenumeričke vrednosti), lako je napraviti grešku prilikom ručnog unosa formule.

SWITCH je samo jedan od mnogih načina za korišćenje podataka u Excel tabeli. Možete razmisliti o korišćenju funkcije **INDEX** za pronalaženje vrednosti, **MATCH** za pronalaženje pozicije vrednosti, ili kombinovanjem **INDEX** i **MATCH** funkcija kako biste kreirali dvosmerno pretraživanje.

