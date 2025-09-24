PC - Naših 30
Kako koristiti Instagram na Apple Watch

Instagram je stigao i na Apple Watch.

Aplikacije Lens pruža mogućnost korisnicima Apple Watch da koriste osnovne funkcije Instagrama na svojoj ruci.

Putem ove aplikacije moguće je preledanje fida, interacija sa pričama i video zapisima što nudi mogućnost da ostanete povezani gde god da ste. Ova funkcija pokazuje da se polako briše jaz između mobilnih uređaja i nosive tehnologije.

Da bi mogli da koristite Instagram na Apple Watch potrebno je da se izvrši instaliranje i konfigurisanje aplikacije Lens.

Aplikacija Lens transformiše Apple Watch u interfejs koji je kompaktan sa Instagramom i nudi razne funkcije koje su tu da vas održe povezanim. To podrazumeva da može da se pregledaju obaveštenja, sadržaj i da se daju reakcije na objave ili priče.

