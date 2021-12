Kako koristiti praćenje lokacije na iPhone-u?

Apple je poznat po tome da vodi računa o privatnosti i bezbednosti korisnika iPhone-a. Zato se pobrinuo i da opcije praćenja lokacije na iPhone-u budu zadovoljavajuće i kada su u pitanju aplikacije koje ne zahtevaju Aplleov “Location Services”.

Opcije za detaljnija podešavanja

Praćenje lokacije pogodno je za aplikacije kao što je “Apple Maps”, ali postoje i one aplikacije koje ne traže Apple-ova podešavanja, a služe samo za rudarenje podataka. Apple je obezbedio fino podešavanje postavki koje vam i u takvim situacijama mogu pružiti bezbednost.

Da biste upodobili podešavanja vezana za “Location Services options” na svome telefonu, idite na Settings > Privacy > Location Services i uverite se da su usluge Lokacije uključene. Kada skrolate niže, videćete listu aplikacija koje dozvoljavaju “Location Services”. Pored svake od ovih aplikacija, videćete informaciju o tome u kojoj meri joj je praćenje lokacije dozvoljeno. Izaberite neku od njih i dobićete listu opcija, među kojima su “Never”, “Ask Next Time Or When I Share”, “While Using the App” i “Always.” Iz liste odaberite opciju koja vam najviše odgovara.

Opcija “Always”, interesantna je za Apple-ove aplikacije, poput “Find My”. Ova aplikacija omogućuje da vama bliski ljudi uvek znaju gde se nalazite. Pored ovoga, postoji “Precise Location” aplikacija koja, kao što i sam naziv kaže, omogućuje maksimalnu preciznost lokacije.

Izvor: slashgear

