Kako kriminalci kompromituju vlasnike kompanija i kradu poslovne tajne

Poznata je izreka koja glasi: „Ne mešajte posao i zadovoljstvo“. Međutim, najnoviji rezultati istraživanja koje je sproveo Kaspersky Lab otkrivaju da mnogi zaposleni u kompanijama, kao i njihovi vlasnici, izlažu preduzeća riziku kada koriste poslovne uređaje u svrhe online zabavljanja, kao i da nesvesno mogu odati poslovne tajne tokom potrage za svojim parom.

Rezultati istraživanja o korisnicima servisa za online zabavljanje ukazuju na činjenicu da 11 odsto te zajednice čine vlasnici kompanija ili poslovni ljudi, dok je 20 odsto njih na pozicijama srednjeg menadžmenta. Međutim, njihove navike koje se tiču zabavljanja mogu potencijalno ugroziti mnoge poverljive poslovne podatke. Zapravo, zaposleni na pozicijama višeg menadžmenta slobodniji su kada je u pitanju deljenje poslovnih informacija. Samo 12 odsto celokupne zajednice koja koristi platforme za online zabavljanje otkriva podatke o svom radnom mestu, dok to čini čak 22 odsto poslovnih ljudi. Štaviše, samo 10 odsto ljudi spremno je da otkrije detalje o svom poslu ili razmenjuje poslovne tajne, ali taj procenat raste do čak 24 odsto kod vlasnika kompanija ili poslovnih ljudi. Takođe, 26 odsto članova ove zajednice priznaje da deli poslovne informacije sa svojim parovima nakon samo nekoliko dana komunikacije, dok je čak 38 odsto poslovnih ljudi spremno na taj korak.

Posao ili zadovoljstvo

Nesposobnost da se razgraniče posao i zadovoljstvo takođe se ogledala u opuštenom odnosu svih ispitanika kada je u pitanju traženje ljubavi preko Interneta. Više od polovine (51 odsto) ispitanika priznalo je da koristi poslovne uređaje za posetu servisima za online zabavljanje, pri čemu izlažu riziku poslovne dokumente, e‑mail‑ove, pa čak i lozinke. Istraživanje kompanije Kaspersky Lab pokazalo je da 38 odsto ispitanika koristi svoje uređaje za skladištenje poslovnih e‑mail‑ova, a 33 odsto za čuvanje poslovnih fajlova, pri čemu bi kompromitovanje ili gubitak ovih fajlova mogao da izazove ozbiljan udar i neprijatne posledice po kompaniju. Takođe, zabrinjava i činjenica da veliki broj korisnika servisa za online zabavljanje ne obezbeđuje svoje uređaje dovoljno i ne uzima u obzir potencijalne posledice javnog objavljivanja poslovnih podataka ili njihove dostupnosti kriminalcima. Samo četvrtina (27 odsto) korisnika servisa za online zabavljanje upotrebljava neko bezbednosno rešenje za zaštitu svojih uređaja, dok trećina (33 odsto) njih ograničava informacije koje deli. S druge strane, čak 16 odsto korisnika ne čini baš ništa kako bi se zaštitili od evidentnih sajberpretnji, jer ne smatraju da postoji opravdani rizik.

Rizici sa svih strana

Međutim, istraživanje kompanije Kaspersky Lab ukazalo je na činjenicu da rizici vrebaju sa svih strana. Na primer, jedna petina (19 odsto) poslovnih korisnika suočila se sa situacijom da su im uređaji bili inficirani malverom, spyware‑om ili ransomware‑om usled korišćenja platformi za online zabavljanje, dok se 9 odsto njih susrelo s korisnicima koji su koristili lažni identitet na Internetu.

„Sam svet online zabavljanja dovoljno je izazovan čak i bez korisnika koji postaju žrtve prevaranata ili nevoljno izlažu svoje kompanije riziku“, izjavio je Vladimir Zapoljanski, direktor sektora za mala i srednja preduzeća u kompaniji Kaspersky Lab. „Uz toliki broj vlasnika kompanija i menadžera na visokim pozicijama koji koriste digitalne servise za zabavljanje, zabrinjavajuće je koliko njih je spremno da otvoreno deli poslovne informacije. Ono što još više zabrinjava jeste činjenica da mnogi od njih ne koriste nikakva bezbednosna rešenja na svojim uređajima, čime sajberkriminalcima obezbeđuju pristup korporativnim podacima“.

Zaštita je neophodna

Da bi pomogla poslovnim korisnicima da se zaštite od sajberkriminalaca u svetu online zabavljanja, Kaspersky Lab nudi širok opseg rešenja za sajberbezbednost, baziranih na jedinstvenoj kombinaciji najaktuelnijih informacija o sajberpretnjama, veštačke inteligencije i ljudske ekspertize, pri čemu su ona jednostavna za instalaciju i upravljanje, čak i za korisnike bez posebnih IT veština.

Manja preduzeća mogu se zaštititi upotrebom rešenja Kaspersky Small Office Security, koji obezbeđuje pouzdanu zaštitu za računare, fajl servere i mobilne uređaje i štiti kompanije od malvera, finansijske prevare, ransomware‑a i gubitka podataka. Kompanije takođe mogu obezbediti svoje mobilne poslovne uređaje, uključujući i BYOD (Bring Your Own Device) scenario, od sajberpretnji zahvaljujući bezbednosnim profilima koje je kompanija kreirala unutar rešenja Kaspersky Endpoint Security Cloud. Jedan profil pokriva više različitih tipova uređaja i platformi, uključujući Windows, Mac, iOS i Android, a njima se upravlja putem platforme bazirane na cloud‑u.

Da saznate više o ovom istraživanju i pročitate celokupan izveštaj pod nazivom Dangerous Liaisons: is everyone doing it online?, posetite stranicu Online dating report. Da istražite portfolio proizvoda kompanije Kaspersky Lab za mala i srednja preduzeća, posetite zvaničnu Web stranicu kompanije.

O kompaniji Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je globalna sajberbezbednosna kompanija koja je proslavila dve decenije postojanja 2017. godine. Veliko iskustvo i stručnost zaposlenih konstantno se koristi u razvoju novih bezbednosnih rešenja i usluga koji štite kompanije, kritične infrastrukture, državne institucije i krajnje potrošače širom sveta. Sveobuhvatan portfolio proizvoda obuhvata vodeća bezbednosna rešenja za krajnje korisnike, kao i veliki broj specijalizovanih rešenja i usluga za zaštitu od sofisticiranih i naprednih digitalnih pretnji. Više od 400 miliona korisnika zaštićeno je tehnologijom kompanije Kaspersky Lab, dok preko 270.000 korporativnih klijenata koristi naše usluge kako bi zaštitili svoje vredne informacije. Saznajte više na Web stranici www.kaspersky.com.

www.kaspersky.com/small‑business‑security.

