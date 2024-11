Kako lako ukloniti svoju adresu sa interneta

Verovali ili ne, vaša adresa možda nije toliko privatna koliko mislite, što znači da su i vi i vaša porodica potencijalno u opasnosti.

Ako ste upravo otkrili da je vaša adresa slobodno dostupna na internetu, to znači da bilo ko može lako da dođe do vašeg doma ili da koristi vašu lokaciju za krađu identiteta, provalu ili nešto još gore. Srećom, postoje koraci koje možete preduzeti da zaštitite sebe i one koje volite kako biste uklonili svoju adresu sa interneta, uključujući korišćenje alata poput Incogni.

Prvi korak u uklanjanju adrese sa interneta je lociranje mesta gde je trenutno vidljiva. Ako ste već pronašli svoju adresu na jednom sajtu, to je dobar početak, ali bi bilo korisno da proverite i druge sajtove kako biste bili sigurni da vaša adresa nije dostupna i na drugim mestima. Možete početi jednostavnom Google pretragom svog imena i adrese da vidite šta će se pojaviti. Takođe nije loša ideja da odete direktno na sajtove za pretragu ljudi, kao što su Spokeo ili Whitepages, kako biste proverili da li je vaša adresa prisutna i tamo.

Zatražite uklanjanje sa tih sajtova

Nakon toga, poželećete da zatražite uklanjanje podataka sa tih sajtova. Ovaj proces se razlikuje od sajta do sajta, tako da ne postoji univerzalni set uputstava koji će vam pomoći da onemogućite korišćenje vaših podataka. Umesto toga, pretražite svaki sajt u potrazi za sekcijama o privatnosti, sigurnosti ili opcijama za isključenje (opt-out). Ove sekcije će vas često uputiti na odgovarajuće procedure koje možete preduzeti kako biste uklonili svoju adresu sa tih sajtova. Vredi napomenuti da bi trebalo da se povremeno vraćate i proveravate da li su vaši podaci zaista uklonjeni i da li ostaju uklonjeni. Nije neuobičajeno da sajtovi za pretragu ljudi ponovo dodaju vaše podatke nakon nekog vremena. Takođe, trebalo bi da se isključite (opt-out) i sa sajtova posrednika podataka. Posrednici podataka su kompanije koje prikupljaju i prodaju vaše lične informacije preduzećima radi marketinga, procene rizika i drugih poslovnih aspekata. Međutim, posrednici podataka često prodaju vaše lične informacije pojedincima ili drugim agencijama, što znači da vaša adresa ili drugi podaci nisu bezbedni. Zato je dobra ideja da se obratite ovim posrednicima i zatražite isključenje iz njihovih usluga. Ponovo, ovaj proces se razlikuje od posrednika do posrednika, tako da nema specifičnih uputstava koja odgovaraju svima. Najbolje je da ih kontaktirate putem njihovih sajtova ili telefonom kako biste pokušali da uklonite svoje podatke.

Alternativno, možete koristiti uslugu treće strane poput Incogni koja može obaviti ceo proces za vas. Ove usluge automatizuju proces uklanjanja podataka, uključujući pronalaženje ugroženih podataka, slanje zahteva za isključenje i praćenje sajtova za pretragu ljudi i posrednika podataka u vaše ime. To znači da ne morate da brinete o tome da ste propustili neki sajt na kojem bi vaša adresa mogla ostati javno dostupna, niti morate da proveravate sajtove sa kojih ste već uklonili adresu kako biste osigurali da se nije ponovo pojavila. Neke od ovih usluga, kao što je Incogni, omogućavaju vam da pratite ovaj proces kroz kontrolnu tablu, gde možete videti kako treća strana aktivno identifikuje, isključuje i prati uklanjanje podataka, pružajući dodatni mir.

Dodatni koraci koje možete preduzeti:

Uklonite svoju adresu sa društvenih mreža

Jedan od glavnih načina na koji sajtovi za pretragu ljudi i posrednici podataka dolaze do informacija kao što je vaša adresa je putem vaših društvenih mreža. Sa tim na umu, dobro je da pronađete i prilagodite svoje postavke privatnosti na gotovo svim platformama društvenih mreža, kao što su Facebook, Instagram i čak LinkedIn. Ovo nije uvek dovoljno. Fotografije koje objavljujete često uključuju podatke o lokaciji, kao i vaše objave na društvenim mrežama. Iako ovo možda nije toliko ozbiljno kao otkrivanje tačne adrese, može pomoći posrednicima podataka da izgrade profil o vašoj lokaciji, pa je dobro da isključite ovu opciju.

Postavite mere zaštite privatnosti

U istom duhu, može biti korisno postaviti neke mere zaštite da biste se zaštitili u budućnosti. Jedna važna stvar koju možete učiniti je da se isključite iz novih spiskova koje prave posrednici podataka, redovno ih proveravajući i osiguravajući da se ne pojave. Usluga treće strane poput Incogni može obaviti ovaj korak za vas. Pored toga, može biti korisno koristiti virtuelnu adresu ili poštanski sandučić (P.O. box) kada dajete svoju adresu, posebno ako će se ona često koristiti. S obzirom da to nije adresa na kojoj živite, čak i ako nekako procuri, neće ugroziti vašu sigurnost. Takođe, dobro je da budete svesni informacija koje delite na mreži. To znači da ne dajete svoju adresu na društvenim mrežama i da budete oprezni pri online kupovini.

Vratite svoju privatnost

Kao što vidite, to što ste pronašli svoju adresu na internetu ne znači da nemate opcije. Mnogo toga možete učiniti da povratite svoju privatnost, od ručnog uklanjanja adrese do korišćenja usluge treće strane poput Incogni kako biste osigurali stalnu privatnost.

Izvor: Howtogeek

