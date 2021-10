Kako nabaviti PS5

U poslednje vreme je na svetskom tržištu prisutan nedostatak zaliha PS5 konzole.

PS5 je i dalje teško nabaviti

Tokom prošle nedelje na svetskom nivou bilo je jako teško nabaviti PS5. Trgovci su imali male zalihe ili nisu imali u opšte na stanju PS5. Dok na primer Amazon čak nije imao nekoliko nedelja na stanju ovu konzolu. Da li će se povećati obim zaliha i šta je izazvalo ovakav nedostatak? Prema rečima izvršne direktorke Lise Su zalihe neće brzo biti dopunjene. Naime, trenutno postoji problem u proizvodnji procesora i to će verovatno trajati još neko vreme. Ona nagađa da će se stanje normalizovati tek u periodu između juna i septembra 2022. godine.

Najmanje je tri razloga zašto je teško pronaći PS5. Prvi je ogromna potražnja. Sony je izjavio da je PS5 najprodavanija konzola i da je od momenta lansiranja prodala preko 10 miliona jedinica. Drugi razlog je nedostatak čipova kao posledica nestabilnog svetskog tržišta u ovom momentu. Sony je ipak izjavio da je obezbedio dovoljno čipova da ostvari svoj cilj a to je 14,8 miliona konzola za jednu godinu. Međutim, to nije dovoljan broj jedinica u odnosu na potražnju. I treći razlog je što trgovci koriste botove kako bi u datom momentu naručili što veću količinu PS5, pa „obični kupci“ ne mogu da dođu do svog komada.

Sony je najpouzdanije mesto za nabavku PS5. Ova kompanija je imala naveće zalihe PS5 u septembru ove godine. Do svoje konzole možete da dođete tako što se prijavite putem e-pošte na PlayStationDirect. Onda ćete dobiti zakazano vreme kada možete da se prijavite i obavite kupovinu.

I dok postoji ozbiljan problem na svetskom tržištu, naše istraživanje je pokazalo da do PS5 u Srbiji nije baš toliko teško doći. Moguće ga je naći u većim lancima računarske opreme ili putem sajtova za grupne prodaje. Okvirna cena ovog uređaja se kreće od 700 do 800 evra na našem tržištu. To pokazuje da PS5 nije baš toliko popularan u Srbiji u odnosu na druge države.

Izvor: Cnet.com

Podelite s prijateljima

Tweet