Kako najnovija nadogradnja vraća omiljenu Google Photos funkciju

Jedna od popularnih funkcija u Google Photos aplikaciji koja je bila uklonjena ili promenjena, sada je ponovo dostupna. Kompanija je odlučila da vrati alat „Perspective Correction” (korekcija perspektive), koja mnogim korisnicima olakšava ispravljanje kosih linija, nagiba i deformacija na fotografijama usled ugaonog snimanja. Ovaj potez je izazvao oduševljenje među korisnicima koji su navikli na jednostavnost i preciznost prethodne verzije funkcije.

Zašto je korekcija perspektive važna i kako funkcioniše

Kada snimate arhitekturu, prozore, zgrade ili čak dokumente telefonom, vrhovi i linije objekata često deluju nagnuto ili neprirodno zbog ugla snimanja. Funkcija „Perspective Correction” omogućava korisniku da ta linija vrati u prirodniji položaj jednim dodirom — bez potrebe za eksternim aplikacijama, složenim postupcima ili manuelnim podešavanjima. Ovakva mogućnost je korisna kako za casual korisnike koji čuvaju svakodnevne fotografije, tako i za profesionalce koji žele preciznu kontrolu nad vizuelnim prikazom.

Korisnici koji su ranije koristili funkciju hvalili su koliko je brzo i intuitivno omogućavala ispravku, naročito pri snimanju velikih objekata iz niže tačke gledanja. Njeno uklanjanje je izazvalo nezadovoljstvo, ali povratak potvrđuje da Google prepoznaje važnost ovakvog alata u rutinskoj obradi fotografija — pogotovo u eri kada mobilne kamere prave fotografije visoke rezolucije, ali se susreću sa fizičkim ograničenjima ugla snimanja.

Nova verzija aplikacije donosi i poboljšanja u algoritmu koji prepoznaje ivice i strukture — to znači da je ispravka preciznija, manje izražena “izobličenja” nakon transformacije i bolja kompatibilnost sa fotografijama koje sadrže zgrade, tablice ili prvi plan sa detaljima. Korisnici očekuju da će funkcija biti automatski dostupna u najnovijim verzijama Android i iOS aplikacije.

Za one koji žele da dobiju najviše iz svojih fotografija, povratak ove funkcije znači da mogu više da se oslanjaju na ceo mobilni proces snimanja i uređivanja — bez potrebe za “naknadnim rešavanjem” grešaka. Google je time poslao jasnu poruku da inovacije nisu samo u šarenim filtrima ili AI funkcijama, nego i u praktičnom poboljšanju svakodnevne korisničke funkcionalnosti.

