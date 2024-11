Kako Netscape i dalje živi: 30 godina oblikovanja interneta, otvorenog koda i poslovanja

Netscape, browser koji je pokrenuo revoluciju interneta, bio je pravi kulturni fenomen.

Zašto većina vas možda nije čula za Netscape? Krivac je Microsoft

Iako kompanija odavno više ne postoji, ona je pomogla u stvaranju današnjeg tehnološkog sveta. na samim počecima masovnije upotrebe interneta, web još nije postojao. Samo su naučnici i entuzijasti koristili internet. Zatim je došao web, i svi su mogli da ga koriste – barem oni koji su savladali Trumpet Winsock i Mosaic. Pravi prozor u svet interneta za većinu ljudi otvorio je Netscape Navigator, prvi popularni i jednostavni web browser, koji se pojavio pre 30 godina.

Godine 1994, Marc Andreessen i Jim Clark osnovali su kompaniju Mosaic Communications Corporation, koja je ubrzo preimenovana u Netscape Communications. Njihov vodeći proizvod, Netscape Navigator, pušten je u decembru te godine i brzo je postao dominantni web browser sredinom devedesetih. Netscape nije bio samo tehnološko čudo; bio je i kulturni fenomen. Njegov jednostavan interfejs i inovativne funkcije uveli su desetine miliona ljudi u svet interneta. Netscape je internet transformisao iz omiljene igračke tehnoloških entuzijasta u glavni medij.

Netscape i Microsoft

Zašto većina vas možda nije čula za Netscape? Krivac je Microsoft. Microsoft nije predvideo popularnost interneta i pokušao je da nadoknadi propušteno. Prvi browser kompanije, Internet Explorer (IE) 1.0, nije bio konkurentan. Sredinom devedesetih, Netscape je imao 80% tržišnog udela u svetu browsera.

Microsoft je zatim učinio IE besplatnim u dodatnom programu za Windows 95, nazvanom Microsoft Plus!. Potom je IE integrisao u novi operativni sistem, Windows 95, i primorao proizvođače računara da uključe ovaj sistem sa njegovim podrazumevanim browserem na svim računarima. Cilj nije bio samo uništiti druge dobavljače operativnih sistema; glavni zadatak Windows 95 bio je da preotme kontrolu nad internetom od Netscape-a. Netscape je tužio Microsoft za vođenje ilegalnog monopola i pobedio, ali je to malo značilo – do trenutka kada su pravni procesi završeni, Netscape je već bio u opadanju. Konačno, prestao je da postoji 1. marta 2008. godine.

Netscape i tehnologija

Uticaj Netscape-a i dalje traje. Prvo, njegove doprinose web tehnologiji teško je nadmašiti. Na primer, Netscape je stvorio programski jezik JavaScript, koji je i danas temelj razvoja weba. Netscape je takođe razvio protokol SSL (Secure Sockets Layer), koji je osnova za svu web sigurnost i online transakcije. Bez SSL-a, ne bi postojali sajtovi poput Amazona, eBaya ili PayPala. Netscape nam je doneo i kolačiće, koji su revolucionalizovali praćenje korisnika i personalizaciju sadržaja, a i danas ih koristi gotovo svaki sajt.

Netscape i open source

Kada je Netscape primetio da mu tržišni udeo opada, preduzeo je očajnički potez – otvorio je kod Navigatora. Danas mnoge kompanije redovno objavljuju izvorni kod svojih programa, ali tada gotovo niko nije otkrivao svoj kod. Tako je 1998. Netscape postao jedna od prvih kompanija koja je otvorila svoj kod. Taj kod postao je osnova za razvoj Firefox-a.

Početna Mozilla baza koda potekla je direktno iz Netscape-ovog browsera. Dok je veliki deo ovog koda kasnije prepravljen, on je poslužio kao polazna tačka za razvoj Mozille.

Netscape i finansije

Silicijumska dolina ima jedinstvenu poslovnu kulturu još od 1930-ih, ali Silicijumska dolina kakvu danas poznajemo započela je Netscape-ovim izlaskom na berzu (IPO) u avgustu 1995. godine. Kompanija je izašla na berzu po ceni od 28 dolara po akciji, koja je skočila na 71 dolar prvog dana trgovanja, dostigavši tržišnu vrednost od preko 2 milijarde dolara.

Netscape-ov uspon doneo nam je koncept “internet vremena”, što je označavalo ubrzanu dinamiku razvoja na mreži. Netscape-ov inovativni duh i otvoren sukob sa Microsoftom utelovili su ambiciozni duh mnogih dot-com startupova, s ciljem da poremete postojeće tehnologije i poslovne modele.

Netscape nije još bio profitabilan, ali je njegova cena akcija svejedno nastavila da raste, postavljajući presedan vrednovanja internet kompanija na osnovu potencijala, a ne stvarnih prihoda – obrazac koji i dalje dominira na današnjem tržištu.

Nasleđe Netscape-a

Netscape možda jeste izgubio rat browsera, ali njegov uticaj osećaće se generacijama.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet