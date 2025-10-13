Kako obrisati keš memoriju na PlayStation 5 konzoli

Ako vam konzola „koči“, uklanjanje starih podataka može pomoći da ponovo radi glatko.



Clear Cache

Ako vam PS5 postaje spor, zamrzava se tokom igranja ili se ponaša čudno, brisanje keš memorije može brzo rešiti problem. Keš skladišti privremene datoteke koje ubrzavaju rad sistema, ali se s vremenom mogu nagomilati i izazvati suprotan efekat.

Brisanje keša ne briše vaše igre, podešavanja niti sačuvane podatke, već samo uklanja „smeće“ koje usporava sistem. Postupak se izvodi u Safe Mode režimu, gde možete odabrati opciju Clear Cache and Rebuild Database i zatim Clear System Software Cache.

Ova procedura često rešava probleme kao što su lag u menijima, padovi igara ili neispravne mrežne konekcije, a ne nosi rizik od gubitka podataka.

Izvor: Engadget