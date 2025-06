Kako odabrati savršen pametni sat za svoj životni stil?

Nova serija pametnih satova kompanije Huawei je izašla, a najveću pažnju privlače Watch Fit 4 Pro i Watch 5 modeli, koje smo predstavili. Iako dele mnoge osobine, postoje razlike koje ih usmeravaju prema drugačijim profilima korisnika. Kako odabrati pravi?

Huawei Watch 5: Za poslovne korisnike i poklonike elegancije

Huawei Watch 5 u svim svojim izdanjima, bilo s ljubičastim ili metalnim kaišem, karakteriše prepoznatljiv elegantan dizajn, s kružnim ekranom, krunicom s desne strane za navigaciju i kontrolu. Ovaj pametni sat je očito dizajniran za osobe koje posvećuju pažnju eleganciji i usklađenosti, ali i poslovnim korisnicima koji žele da svoj dinamičan i ozbiljan izgled upotpune pametnim gadžetom.

No, to nije sve. S desne strane se nalazi novi X-TAP senzor, koji se može koristiti na više načina. Nova opcija Health Glance daje precizan skup informacija o zdravstvenom stanju. Sve što je potrebno jeste da se postavite u odgovarajući položaj (sat će vas uputiti), postavite kažiprst desne ruke na senzor, i za šezdesetak sekundi merenja isporučuje se obimniji prikaz zdravstvenih parametara. To će biti od ogromne koristi svima koji žele ili kojima je potreban češći uvid u različite aspekte zdravstvenog stanja.

Sam ekran je dijagonale 1,5” i reč je o vrhunskom LTPO OLED ekranu osvetljenosti do 3000 nita, za maksimalno jasan prikaz u svim uslovima osvetljenja. Pored „muške” verzije sata od 46 mm, na raspolaganju je i „ženska” varijanta od 42 mm, s nešto drugačijim materijalima kaiša i ekranom od 1,38”. Otpornost na sve vidove udaraca, kao i vodootpornost do 5 ATM s garantovanih 10 minuta ronjenja na dubini do 50 metara dovoljno ilustruju da je reč o uređaju u koji se možete pouzdati. Formalno su podržani i IP68/69 standard, kao i EN13319 za ronjenje do 40 metara dubine. Baterija Watch 5 pametnog sata od 867 mAh donosi višednevnu upotrebu, od četiri do sedam dana, zavisno od režima rada i intenziteta upotrebe.

Huawei Watch Fit 4 Pro: Za aktivne osobe i fitnes entuzijaste

S druge strane, Watch Fit 4 Pro je namenjen onima koji žele da svoj dan provode aktivno, uz mnoštvo aktivnosti kao što su trčanje, plivanje, biciklizam ili bilo koju vrstu treninga. Udobnost ovog pametnog sata je gotovo neverovatna. Na testu smo imali varijantu sa zelenim kaišem napravljenim od prirodnih materijala.

Na raspolaganju su tri verzije kaiša, a ona koju smo imali na testu je neosetna i neverovatno udobna. Ovo je idealno rešenje za sve one koji se ustežu od upotrebe pametnog sata jer su im glomazni ili neudobni. Nošenje Watch Fit 4 Pro pametnog sata je neosetno u najpozitivnijem smislu te reči, kao da na ruci imate pametnu narukvicu, a ne pravi pametni sat.

Sat je klasičnog pravougaonog oblika. AMOLED ekran dijagonale 1,82” je jasan i pregledan, te prikazuje obilje potrebnih informacija koje pametni sat pokriva. Maksimalna osvetljenost od 3000 nita garantuje dobru vidljivost i pri jarkom svetlu, dok je kvalitet izrade na odličnom nivou, sa safirnim staklom i kućištem od titanijuma. Navigacija je laka i jednostavna zahvaljujući rotirajućem točkiću i tasteru sa desne strane sata. Baterija donosi 7 do 10 dana upotrebe.

Zajedničke prednosti

Huawei pametni satovi podržavaju povezivanje sa svim modernim operativnim sistemima, uključujući i Android (od verzije 8.0) i iOS (od verzije 13.0). Sve što je potrebno je Huawei Health aplikacija, koja će predstavljati svojevrsni informaciono-komandni centar u kome ćete dobijati obilje informacija koje vaš pametni sat sinhronizuje s mobilnim uređajem.

Takođe ih odlikuje visok stepen prilagodljivosti. Watch Faces možete prilagoditi na različite načine, preuzeti neke od besplatnih ili kupiti neke koji su u ponudi na zvaničnoj prodavnici. Treba istaći i ogroman broj informacija i podataka vezanih za podržane vežbe, od detaljnog vođenja vežbi, grafičkih prikaza pravilnih izvođenja, do detaljnih podataka i analize koja će vam se najpre prikazati na zglobu ruke nakon vežbanja ili šetnje, a u još detaljnijem izdanju uz odgovarajuće statistike i poređenja u Huawei Health aplikaciji.

Sve ovo čini Huawei pametne satove odličnim izborom, bez obzira u koju grupu korisnika spadate, bilo da ste skloni sportskim izazovima i avanturama, ili pak večernjim izlascima u elegantnim izdanjima.