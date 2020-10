Kako omogućiti Chrome-ovu novu funkciju 

Chrome 86, objavljen početkom ovog meseca, dolazi sa tajnom funkcijom Read Later.

Sačuvajte tab za kasnije čitanje

Najnovija verzija browsera Google Chrome v86, objavljena početkom ovog meseca, sadrži tajnu funkciju Read Later koja podseća na staru funkciju Set Aside iz klasičnog browsera Microsoft Edge i trenutnu Pocket integraciju iz Firefox-a. Kao što mu samo ime govori, Read Later funkcioniše tako što omogućava korisnicima da sačuvaju tab za kasnije čitanje. Funkcija nije omogućena po defaulte-u, ali korisnici je moraju omogućiti aktiviranjem Chrome flag:

chrome://flags/#read-later. Jednom omogućena, nova opcija će biti dodata u meni Chrome-a desnim tasterom miša. Ova opcija zatvara tab i dodaje link do taba u bookmark foldere pod nazivom “Reading list.” Ako je Chrome bookmarks bar aktiviran, ovom folderu možete da pristupite pomoću dugmeta na desnoj strani bookmarks bara, pod nazivom „ Reading list “.

Jednom pritisnuta, dropdown lista prikazuje sve tabove koji su odvojeni, zajedno sa tabovima koji su već pročitani. Funkcije poput Read later samo su jedno od mnogih uskršnjih jaja koje je Google sakrio u Chrome-u. Ostale korisne Chrome funkcije skrivene iza zastavica takođe uključuju skriveni Reader Mode, slično onom koji se nalazi u Firefoxu i Operi.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet