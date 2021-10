Kako onemogućiti touchscreen u Windows 11 pomoću Registry Editora

Ako vaš uređaj ima podršku za ekran osetljiv na dodir, ali niste ljubitelj te funkcionalnosti, postoji način da je onemogućite.

Ako ne volite touchscreen, ovo je rešenje u Windowsu 11

Jedan od najjednostavnijih načina za onemogućavanje ekrana osetljivog na dodir je putem Device Manager-a na računaru i onemogućavanje tog hardver entry-a. Ali ako vam se to čini pomalo zbunjujućim i ako ste zabrinuti da ste greškom onemogućili pogrešan entry, evo drugačije metode za postizanje istog pomoću Registry Editora.

Korak 1: Otvorite Registry Editor tool na računaru sa operativnim sistemom Windows 11. U tu svrhu otvorite Start meni i potražite „regedit.exe“, a zatim u rezultatima odaberite Registry Editor.

Korak 2: Klikom na Registry Editor iz menija Start da biste ga otvorili, može se prikazati okvir za kontrolu korisničkog naloga. U tom slučaju kliknite na dugme „Yes“ za nastavak.

Korak 3: U Registry Editoru idite na sledeću lokaciju:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWispTouch

Korak 4: Tamo, kliknite desnim tasterom miša na desno okno i izaberite New > DWORD (32-bit) Value.

Korak 5: Imenujte novostvoreni unos kao „TouchGate“. Dvaput kliknite na njega i uverite se da je njegova vrednost podešena na 0.

To je to. Sada možete zatvoriti Registry Editor i ponovo pokrenuti računar da bi promene stupile na snagu. Kada se sistem ponovo pokrene, primetićete da touchscreen više ne radi. Ako želite da ponovo omogućite funkciju na vašem računaru, sledite isti postupak gore naveden, ali u koraku 5 promenite vrednost na 1. To je to.

Izvor: Mobigyaan

