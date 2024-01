Kako otključati Android telefon kada zaboravite šifru?

Ako imate Android telefon i pitate se kako otključati telefon ako ste zaboravili PIN, nalazite se na pravom mestu.

Evo kako da otključate Android telefon kada zaboravite šifru na pravi i jednostavan način

Postoji mnogo odgovora na pitanje kako otključati Android telefon bez šifre. Ako ste zaboravili šifru za Samsung telefon ili bilo koji drugi Android uređaj, morate vratiti uređaj na fabrička podešavanja. Ako ne želite da vratite telefon na fabrička podešavanja, a ipak da ga otključate nakon što zaboravite šifru, onda će vam ovaj članak pomoći. Problem prilikom vraćanja Android telefona na fabrička podešavanja je taj što gubite sve podatke sa telefona u procesu. Međutim, postoji alat koji ćemo vam danas predstaviti, a koji će vam omogućiti otključavanje uređaja bez rizika od gubitka podataka.

Postoje samo dva načina da otključate telefon bez specijalizovanih alata za otključavanje Androida. Ovi metodi mogu izbrisati neke ili sve podatke sa vašeg uređaja, ali ćete moći da otključate uređaj. Dakle, ako vas samo zanima kako da vratite zaključani telefon i ne brinete o gubitku podataka sa uređaja, evo koraka za oba ova metoda:

Google Find My Device servis: Google ima popularan Find My Device servis koji je prvenstveno namenjen pronalaženju izgubljenog Android uređaja. Međutim, možete koristiti ove korake i za otključavanje telefona ako ste zaboravili šifru:

Korak 1. Proverite da li ste prijavljeni na svoj Google nalog putem telefona koji želite da otključate.

Korak 2. Idite na stranicu Find My Device i odaberite Android telefon.

Korak 3. Kliknite na opciju Secure Device and lock your phone.

Korak 4. Sada obrišite telefon klikom na opciju Erase Device.

Korak 5. Nakon što se uređaj obriše, možete postaviti novu šifru za uređaj i otključati ga. Ovom metodom možete takođe obnoviti aplikacije i fotografije.

Vraćanje na fabrička podešavanja: Android uređaji omogućavaju korisnicima da vrate uređaj na fabrička podešavanja dok je zaključan. Ovo takođe uklanja bilo koje PIN šifre ili lozinke koje sprečavaju otključavanje uređaja. Evo koraka koje možete pratiti kako biste vratili uređaj na fabrička podešavanja:

Korak 1. Držite dugme za uključivanje i dugme za smanjenje jačine zvuka istovremeno kako biste isključili svoj Android telefon.

Korak 2. Kada je telefon isključen, držite dugme za uključivanje i dugme za smanjenje jačine zvuka zajedno kako biste pristupili opcijama za vraćanje i oporavak.

Korak 3. Korišćenjem tastera za jačinu zvuka na strani telefona, navigirajte do opcije Factory Reset. Sada pritisnite dugme za uključivanje kako biste izabrali vraćanje na fabrička podešavanja.

Korak 4. Sačekajte da se reset završi, i kada se uređaj ponovo pokrene, uređaj će biti otključan.

Kako otključati telefon kada zaboravite šifru bez gubitka podataka?

Moguće je otključati Android telefon bez Google naloga ili metode vraćanja na fabrička podešavanja. Dakle, ako ste se pitali kako otključati Android telefon bez šifre bez vraćanja na fabrička podešavanja, onda je rešenje softver pod nazivom Tenorshare 4uKey for Android. Ovaj alat može otključati paterne, lozinke i otiske prsta zajedno sa PIN šiframa. Možete koristiti ovaj softver na širokom spektru zaključanih Android telefona. Najbolji deo je što ga možete koristiti za otključavanje starijih Samsung uređaja kao što su Note 3, Note 4, Galaxy S5 bez gubitka podataka. Štaviše, 4ukey for Android takođe može otključati najnovije Samsung uređaje, poput Galaxy S23/22, i tako dalje.

Ovaj softver možete isprobati besplatno, a takođe dolazi i sa plaćenom verzijom koja vam daje pristup naprednim opcijama otključavanja. Podržava otključavanje za više od 6000 Android uređaja i obe stare i nove verzije Androida.

Evo korak-po-korak vodiča za instalaciju i postavljanje Tenorshare 4ukey for Android:

Korak 1. Preuzmite najnoviji Tenorshare 4ukey Android alat za Windows ili Mac. Nakon preuzimanja softvera, završite proces instalacije. Pokrenite softver na svom računaru duplim klikom na ikonu i povežite telefon pomoću USB kabla.

Korak 2. Odaberite opciju Remove Screen Lock i pređite na sledeći ekran.

Korak 3. Bićete upitani da potvrdite Removing the lock screen password will erase all data on the device (da će uklanjanje lozinke ekrana izbrisati sve podatke sa uređaja). Odaberite Yes i započnite sledeći korak.

Korak 4. Kada se uklanjanje završi 100%, pratite uputstva da stavite telefon u režim oporavka, a softver će završiti proces otključavanja vašeg Android uređaja.

Napomena: Ako imate stariji Samsung uređaj poput Note 3, Note 4 ili Galaxy S5, možete odabrati opciju Remove Screen Lock without Data Loss. Ova opcija će vam omogućiti otključavanje uređaja bez gubitka podataka.

Otključavanje Android uređaja bez gubitka podataka u Safe Mode

Samsung uređaji imaju safe mode koji se može koristiti za otključavanje šifara bez gubitka podataka. Međutim, safe mode radi samo ako pokušavate otključati šifru postavljenu putem treće strane aplikacije za zaključavanje ekrana.

Evo koraka kako otključati Android uređaje bez gubitka podataka u safe modu:

Korak 1. Pritisnite dugme za uključivanje nekoliko sekundi kako biste isključili telefon.

Korak 2. Pritisnite dugme za uključivanje da biste uključili telefon i sačekajte da se pojavi Samsung logo.

Korak 3. Pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine zvuka kada je Samsung logo vidljiv na ekranu.

Korak 4. Telefon će se pokrenuti u safe modu, i vaša treća strana zaključavanja ekrana će biti uklonjena.

Napomena: Možete jednostavno ponovo pokrenuti uređaj kako biste izašli iz safe moda. Ako još uvek imate pitanja o tome kako ući u režim oporavka, možete besplatno isprobati Tenorshare ReiBoot for Android, koji vam može pomoći da uđete u režim oporavka jednim klikom!

Izvor: Redmondpie

