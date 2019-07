Kako podržati dobre ideje kroz projekte i edukaciju

Kako podstaći i ohrabriti mlade i preduzetnike u Srbiji, da li je neformalno obrazovanje suvišno ili neophodno i koliko medijskog prostora dobijaju istaknuti pojedinci, bile su neke od tema okupljanja početnika i veterana u preduzetničkom biznisu, održanog u organizaciji Fondacije Novak Đoković, platforme Original i kompanije VODAVODA.

Ovom prilikom označen je i početak partnerstva u okviru kojeg će biti realizovan niz zajedničkih projekata. Otvorene edukacije namenjene mladima i preduzetnicima, stručne konferencije, teme o liderstvu i usavršavanju u magazinu biće deo aktivnosti planiranih u narednim mesecima.

„Iako je Fondacija Novak Đoković u svom radu fokusirana na rani razvoj i predškolsko obrazovanje, kroz magazin Original, koji je idejni projekat Jelene Đoković, želimo da ohrabrimo mlade u našoj zemlji da budu kreativni, hrabri i vredni i da ne posustanu u realizaciji svojih originalnih ideja. Baš kao što je naš osnivač Novak pre samo dva dana još jednom pokazao da se snovi ostvaruju, ako dovoljno verujemo u njih“, rekla je Maja Kremić, nacionalna direktorka Fondacije Novak Đoković i dodala:

„Drago nam je da smo na ovom putu našli partnera u kompaniji VODAVODA koja je takođe prepoznala mlade kao budućnost naše zemlje.”

Kreator brenda VODAVODA Vojin Đorđević je istakao koliko je bitno biti originalan u današnjem vremenu i preneo poruku da mladi nikada ne odustanu od svoje želje:

„Tačno se sećam trenutka kada sam prvi put popio toplu vodu sa izvora u Banji Vrujci i dobio viziju da želim da stvorim originalan proizvod i nesvakidašnji brend koji će biti dostupan svim ljudima na planeti. Kada sam kreirao jedinstveno ime VODAVODA, kada smo odabrali četvrtastu ambalažu to je bio tek početak rađanja brenda od jednog proizvoda, put sa dosta izazova, ali ja sam verovao u to da imamo najbolju vodu na svetu i nikada nisam odustao. Želeo bih kada bi svi mladi koji imaju svoje ideje, uspeli da ih realizuju, a verujem da će naša saradnja sa Original magazinom i Fondacijom Novak Đoković omogućiti mnogima da poveruju da to što su kreirali u svojim vizijama mogu da stvore u stvarnosti“, istakao je Đorđević.

Do kraja godine u planu je konferencija o preduzetništvu Dare to Be, otvorena predavanja i edukacije sa temom liderstva, menadžmenta, brendinga, ličnog razvoja i drugih tema koje osluškuje Originalna zajednica.

*****

Original je nekomercijalna platforma koju je 2015. godine osnovala Fondacija Novak Đoković, sa ciljem osnaživanja mladih u Srbiji kroz promociju pozitivnih vrednosti među kojima su proaktivnost, preuzimanje odgovornosti za uspeh u životu, preduzimljivost, odgovornost prema zajednici, pozitivan pogled na život i svet, kao i promocija pojedinaca odnosno organizacija koje po tim vrednostima žive i rade.

Podelite s prijateljima

Tweet