Kako pokrenuti MS-DOS na Windowsu ili macOS-u

Pre Windows-a, postojao je MS-DOS—Microsoft Disk Operating System, ako niste upoznati—tekstualni operativni sistem sa komandnom linijom koji je bio način za upravljanje datotekama i pokretanje aplikacija na računarima koji nisu Apple.

Bio je mnogo jednostavniji i manje korisnički prijatan nego operativni sistemi koje danas koristimo, ali ako ste dovoljno stari da se sećate, znaćete da je bio revolucionaran za to vreme—i još uvek ima neki šarm danas. Iako su moderni računari mnogo moćniji od onih iz doba MS-DOS-a, još uvek možete pokrenuti stari operativni sistem—sve što vam treba je pravi program, a postoji nekoliko opcija za to. Možda želite da pokrenete neke klasične aplikacije ili igre iz prošlosti, ili vas zanima ovaj deo istorije računara, ili ste samo malo nostalgični—ali bez obzira na razloge, evo kako da pokrenete MS-DOS danas na Windows-u ili macOS-u.

Kako postaviti DOSBox-X

Postoji nekoliko različitih načina za pokretanje MS-DOS-a na modernim sistemima, u zavisnosti od vaših potreba, i ne možemo ih sve pokriti ovde. U ovom vodiču, fokusiraćemo se na DOSBox-X emulator: besplatan je za korišćenje, jednostavan za postavljanje i dobar je početak za većinu ljudi.

Sa DOSBox-X početne stranice, preuzmite verziju emulatora koja odgovara vašem sistemu—Windows, macOS ili Linux. Pokrenite preuzeti fajl, i kada se proces instalacije završi, dobićete samostalni program koji možete pokrenuti kako biste otvorili prozor sa MS-DOS okruženjem.

Ne brinite ako nikada niste koristili DOS pre i ako vam je interfejs malo zastrašujuć: možete ukucati “HELP” i pritisnuti Enter da biste videli listu dostupnih komandi, ili “INTRO” i zatim Enter da biste dobili kratak uvodni vodič kroz DOSBox-X i njegove funkcije. Takođe postoji sveobuhvatan wiki dokument online.

Na početku, nećete moći da vidite nijednu datoteku na vašem računaru. Da biste to rešili, ukucajte “MOUNT C” zatim razmak, zatim folder na vašem računaru, i pritisnite Enter. Na primer, ukucavanje “MOUNT C D:\GAMES” praćeno Enter bi kreiralo C disk u DOSBox-X-u koji pokazuje na D:\Games folder na vašem stvarnom sistemu.

Zatim biste ukucali “C:” i pritisnuli Enter da biste prešli na taj disk, i “DIR” i pritisnuli Enter da biste videli sadržaj. Možete premestiti bilo koje datoteke koje želite da DOSBox-X vidi u ovaj folder na Windows-u ili macOS-u—na primer, bilo koje igre ili aplikacije koje želite da pristupite u MS-DOS okruženju.

Kako koristiti DOSBox-X

Ako ste pre koristili MS-DOS, odmah ćete se osećati kao kod kuće—ako niste, moraćete da se podsetite komandi (neke smo već spomenuli). Možete pronaći mnogo pomoći online, uključujući u zvaničnom DOSBox-X wiki-ju.

Da biste zaista iskoristili MS-DOS, morate instalirati neki softver. Postavljanje je jednostavno kao premestiti potrebne izvršne fajlove u folder koji ste ranije montirali, a zatim ukucati naziv aplikacije ili igre. Alternativno, otvorite Glavni meni i kliknite na Brzi pokretni program da biste pronašli izvršni fajl na ovaj način.

Kao kod mnogih emulatora, DOSBox-X sam po sebi je legalan, ali tehnički treba da imate licence za softver koji pokrećete, ako nije besplatan. To ostavljamo vašoj savesti—ali s obzirom na to da su svi ovi programi već dugo prestali da se razvijaju, malo je verovatno da ćete naći pravnu ekipu koja će vas kontaktirati.

Na internetu možete pronaći velike biblioteke MS-DOS igara, uključujući onu na Internet Archive-u. Tu su naslovi kao što su Doom, Microsoft Flight Simulator, The Secret of Monkey Island, Prince of Persia, SimCity i mnogi drugi koje se možda sećate iz 1980-ih i 1990-ih kada su sistemi koristili MS-DOS. Takođe postoji mnogo produktivnih softverskih alata dostupnih na mreži, uključujući klasični procesor teksta WordStar.

Istražite detaljnije DOSBox-X menije i konfiguracione fajlove koji dolaze uz program, i naći ćete još mnogo opcija za igru—kao što su podešavanja za zvuk i video unutar emulatora. Ponovo, postoji mnogo pomoći u zvaničnom wiki-ju ako zapnete.

