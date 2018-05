Kako pokrenuti prvu influenser kampanju

Kako broj korisnika na društvenim mrežama raste iz godine u godinu, te platforme kao što su Instagram, Snapchat, Facebook i Twitter postaju sve veći deo naših života, influenser marketing je postao jedna od najprisutnijih, te najunosnijih grana oglašavanja.

Prema poslednjim istraživanjima, skoro 84% marketinških stručnjaka planira neku influenser kampanju u narednih 12 meseci, te je to dobar trenutak za sve one koji razmišljaju da se oprobaju u ovoj oblasti, te one koji planiraju da promene svoju dosadašnju influenser strategiju. Ono što bi prvo trebalo da učine jeste da izaberu platformu, te ciljnu publiku. Ako ciljna grupa pripada mlađoj starosnoj grupi, onda je Snapchat odgovarajuća platforma, a ako se, na primer, radi o kompaniji koja distribuira šminku, onda bi to bili Instagram i YouTube. Najčešća greška je u tome što oglašivači pokušavaju da savladaju sve platforme odjednom, a trebalo bi da se fokusiraju na jednu, najviše dve.

Druga važna stvar je određivanje budžeta, a kako bi se postavili realistični ciljevi. Prosečna cena jednog posta za influensere koji imaju manje od 100 hiljada pratilaca je oko 300 dolara, tako da bi prava influenser kampanja koštala oko pet hiljada dolara, a važno je da se ima na umu da besmislene ponude tokom pregovora sa nekim influenserom mogu da imaju posledice.

Kada su u pitanju prve kampanje, stručnjaci preporučuju agencije kao pomoć pri izboru influensera, a postoji nekoliko razloga za to. Prvi razlog su svakako podaci, budući da ih agencije imaju, a onaj koji pokušava da izabere influensera ne. Druga važna stvar je ta što se agencije brinu za stvari poput pregovora i ugovora, te imaju iskustva i znaju šta je potrebno za određenu kampanju. Za one koji bi pak da sami biraju svoje influensere, tu su platforme poput SocialBlade, Iconosquare i VidStatsX, budući da imaju besplatne liste influensera, ali ne i mikro-influensera, te su oglašivači tu prepušteni sami sebi.

Oni koji imaju iskustva sa ovakvim načinom oglašavanja zaključili su da je najbolje da se glas nekog influensera iskoristi za prenošenje poruke koja je već kreirana, pa je neophodno da oglašivač ima bar okvir za neku kampanju. Na taj način će influenser znati šta se od njega očekuje, te šta oglašivač traži kada je kampanja u pitanju.

Kada je kampanja lansirana, neophodno je da je oglašivač nadgleda, budući da ova ne funkcioniše tako što influenser objavi sadržaje, dobije za njih gomile lajkova, što konačno oglašivaču donese velike prilive novca. Stvari su daleko komplikovanije, a influenseri su tek ljudska bića, pa je potrebno da se prati da li koriste samo odobrene sadržaje, te da li ih postavljaju na vreme.

