Kako ponovo iskoristiti stari Apple Watch

Ako ste nedavno nadogradili svoj Apple Watch ili jednostavno imate stariji model koji više ne koristite, nemojte ga odmah odložiti. Postoji mnogo kreativnih i korisnih načina da ponovo upotrebite svoj stari pametni sat. Evo nekoliko ideja:

1. Posvetite ga praćenju sna

Apple Watch je odličan alat za praćenje kvaliteta sna. Ako ga koristite samo za ovu svrhu, možete ga puniti tokom dana, a noću nositi bez brige o pražnjenju baterije. Ovo je naročito korisno ako imate model sa dužim trajanjem baterije, poput Apple Watch Ultra.

2. Pretvorite ga u uređaj za vežbanje

Stari Apple Watch može postati posvećen uređaj za praćenje vaših treninga. Bez potrebe za stalnim povezivanjem sa iPhone-om, možete ga koristiti samo za praćenje fizičkih aktivnosti, što je idealno za one koji žele jednostavan uređaj za vežbanje.

3. Poklonite ga nekome

Ako imate prijatelja ili člana porodice koji bi mogao imati koristi od Apple Watch-a, razmislite o tome da im poklonite svoj stari uređaj. Deca, stariji članovi porodice ili prijatelji koji žele ući u svet pametnih satova mogu ceniti ovakav poklon.

4. Koristite ga kao stoni sat

Apple Watch može funkcionisati kao elegantan stoni sat. Jednostavno ga stavite na punjač pored kreveta ili na radnu površinu i koristite ga za prikaz vremena, alarma ili čak kao noćni režim sa minimalnim svetlom.

5. Iskoristite ga kao mikrofon za video snimke

Ako snimate video sadržaj, stari Apple Watch može poslužiti kao bežični mikrofon. Korišćenjem aplikacija koje omogućavaju povezivanje sa kamerom, možete poboljšati kvalitet zvuka vaših video zapisa.

6. Koristite ga kao rezervni uređaj

Ukoliko često menjate Apple Watch modele, stari uređaj može poslužiti kao rezervni sat. U slučaju kvara ili potrebe za servisom, imate spreman uređaj koji možete koristiti dok vaš glavni sat nije dostupan.

Izvor: Howtogeek