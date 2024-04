Kako popraviti treperenje ekrana na Windows 11

Treperenje ekrana je iritantan i čest problem koji može da se javi na Windows 11 iz različitih razloga.

Ako vaš monitor ima treperenje ili blijeskanje, evo šta treba da uradite da biste to popravili

Ponekad je to problem sa nekompatibilnom aplikacijom, a ponekad može biti problem sa drajverom za grafiku. Konstantno treperenje ekrana je izuzetno ometajuće za oči, i korišćenje monitora sa ovim problemom je nemoguće tokom dužih perioda.

Srećom, postoji nekoliko načina da se reši ovaj problem. Vaš prvi korak treba da bude rešavanje problema kako biste pronašli uzrok, a zatim da pratite odgovarajuće korake kako biste ga popravili.

Proverite vaš monitor i kablove

Pre nego što počnete da klikćete pokušavajući da shvatite šta nije u redu sa vašim ekranom, učinite sebi uslugu i prvo proverite kablove. Iako su drajveri za grafiku i nekompatibilne aplikacije najčešći uzroci treperenja ekrana, takođe je moguće da postoji problem sa vezom ili vašim monitorom. Dok rešavate stvari, dobra je ideja da isključite i hardver. Proverite da li su HDMI ili DisplayPort kablovi sa vašeg računara do monitora čvrsto priključeni. Vaša grafička kartica verovatno ima više DisplayPort i HDMI portova, pa pokušajte da prebacite između njih da vidite da li to rešava problem. Ako vaš monitor ima više od jednog ulaza za video, pokušajte da koristite i to kako biste isključili portove vašeg monitora. Kabl koji koristite za video izlaz takođe može biti oštećen. Pokušajte da ga zamenite rezervnim kablom da biste videli da li to rešava problem.

Rešavanje problema pomoću Task Manager-a

Windows 11 Task Manager može vam mnogo reći o performansama vašeg računara i pomoći vam da rešite probleme poput treperenja ekrana. Pre nego što počnete da menjate kablove, vraćate prethodne drajvere za grafiku ili deinstalirate aplikacije, koristite ovaj test Task Manager-a da biste videli zašto ekran treperi u prvom redu.

Pritisnite tastere Ctrl + Shift + Esc na tastaturi da biste pokrenuli Task Manager.

Obratite pažnju na svoj ekran da vidite da li Task Manager treperi. Ako aplikacija treperi zajedno sa svim ostalim na ekranu, problem verovatno uzrokuje drajver za grafiku ili neispravan kabl.

Ako prozor Task Manager ne treperi, ali ostatak ekrana treperi, možda je problematična aplikacija krivac.

Sada kada smo suzili stvari, možete preskočiti do odgovarajućih odeljaka ispod da biste rešili problem.

Deinstalacija problematičnih aplikacija

Neki programi nisu kompatibilni sa Windows 10 i 11, što može izazvati mnoštvo problema, uključujući treperenje ekrana. Takođe je moguće da je jedna od vaših aplikacija nedavno ažurirana, i da neki bag uzrokuje problem treperenja ekrana. Teško je suziti tačno koja je aplikacija u pitanju, ali razmislite o svim nedavnim aplikacijama koje ste instalirali pre nego što je problem treperenja ekrana počeo. Jedna od njih verovatno je koren vaših problema. Ako mislite da ste pronašli krivca, evo kako možete da ga deinstalirate.

Pritisnite taster Windows + I da biste otvorili aplikaciju Postavke.

Kliknite na Apps sa leve trake.

Iz menija Apps, izaberite Installed app.

Potražite aplikaciju koju želite da deinstalirate tako što ćete u polje za pretragu ukucati njeno ime. Kliknite desnim tasterom miša na tri tačke pored aplikacije i izaberite Uninstall.

Windows će vas pitati da potvrdite akciju, pa ponovo kliknite Uninstall da biste uklonili aplikaciju

Restartujte računar i proverite da li je problem treperenja nestao.

Zavisno od sreće, možda ćete odmah pronaći problematičnu aplikaciju, ili ćete morati da provedete neko vreme sužavajući stvari. Nakon što pronađete problematičnu aplikaciju, potražite na internetu da vidite da li je nedavno dobila ažuriranje koje rešava problem.

Resetovanje ili ažuriranje drajvera za grafiku

Ažuriranje drajvera za grafiku

Ako neka nasumična aplikacija ne uzrokuje problem, drugi najčešći uzrok treperenja ekrana povezan je sa drajverom za grafiku.

Vraćanje na prethodnu verziju drajvera

Ako ste nedavno ažurirali drajver za grafiku i nema ažuriranja da reši problem, moraćete da se vratite na prethodnu verziju da biste popravili treperenje ekrana.

Iz Start menija, potražite Device Manager tako što ćete to ukucati u traku za pretragu. Kliknite na aplikaciju da je pokrenete.

Kliknite na granu Display adapter.

Desnim klikom na ime adaptera vaše grafičke kartice izaberite Properties iz padajućeg menija.

Kliknite na karticu Driver, i kliknite na dugme Roll Back Driver.

Izaberite bilo koji razlog sa liste koja iskače i kliknite na Yes.

Restartujte računar.

Nakon što završite korake gore navedene, Windows će ponovo instalirati prethodnu verziju drajvera, nadamo se popravljajući problem treperenja ekrana. Postoji samo jedan problem ovde. Kod nekih od vas, opcija Roll Back Driver može biti siva i nedostupna. To se može dogoditi jer vaš računar nikada nije imao prethodnu verziju instaliranog drajvera, ili Windows nije zadržao drajver fajlove iz originalne verzije. U tom slučaju, deinstaliranje i ponovno instaliranje drajvera za grafiku je sledeći korak.

Ponovno instaliranje drajvera za grafiku

Postoji mnogo načina za ponovnu instalaciju drajvera za grafiku, a korišćenje device manager-a je najjednostavnije. Za bezbedno iskustvo, preporučujemo korišćenje aplikacije nazvane Display Driver Uninstaller (DDU). Ova aplikacija uvek može bezbedno deinstalirati drajvere za grafiku kada imate probleme, i trebalo bi da je koristite i kada nadograđujete na novu grafičku karticu.

Preuzmite najnoviju verziju DDU sa zvaničnog sajta Wagnardsoft. Postoje dve opcije za preuzimanje: portable verzija i standardni instalator. U svrhu ovog vodiča, biramo portable verziju.

Kada DDU završi sa preuzimanjem, kliknite na EXE fajl da biste ga otvorili. Izaberite lokaciju gde želite da ga stavite i kliknite na Extract.

Idite u folder gde ste izvukli DDU i otvorite njegov folder.

Dvaput kliknite na aplikaciju da biste je otvorili. Kliknite na Yes kada iskoči administratorska poruka.

Druga poruka će vam reći da niste u sigurnom režimu. Pokretanje u sigurnom režimu se preporučuje ako imate problema sa oštećenim drajverima. Međutim, i standardni način je dobar. Pritisnite OK da biste zatvorili poruku.

U DDU aplikaciji, izaberite GPU i bilo AMD, Nvidia, ili Intel. Opcija koju treba da izaberete zavisi od proizvođača vaše grafičke kartice.

Izaberite opciju Clean and restart kako biste obrisali trenutne drajvere vaše grafičke kartice i restartovali sistem.

Neka aplikacija obavi svoje. Nakon što ukloni sve drajvere sa vašeg računara, sistem će se automatski restartovati.

Nakon što se vaš računar ponovo pokrene, sistem će automatski preuzeti i ponovo instalirati drajvere sa Windows Update. Ovo će verovatno popraviti problem treperenja ekrana, pod uslovom da je problem bio sa drajverima. Zapamtite da iako Windows Update servis nudi pouzdane drajvere, obično su malo zastareli. Stariji drajveri vam neće pružiti najbolje moguće performanse, i mogli bi uzrokovati druge probleme u budućnosti. Da biste izbegli takve probleme, razmislite o ručnom preuzimanju najnovijih drajvera za grafiku sa AMD, Nvidia, ili Intel veb sajta.

Proverite svoju grafičku karticu

Ako sve ostalo propadne, vreme je da proverite svoju grafičku karticu. Vaš prvi korak treba da bude provera temperature GPU-a. Pri mirovanju, temperature GPU-a između 40 i 60 stepeni Celzijusa se smatraju normalnim. U intenzivnijim zadacima, temperatura može dostići do 90 stepeni ili više. Međutim, to se dešava samo kada gurate grafičku karticu do njenih granica. Ako primetite više temperature nego obično tokom normalnog rada, vaša grafička kartica se pregrijava. Potražite i druge znakove da biste videli da li vaša grafička kartica pravilno radi. Ako ste primetili česte grafičke greške, čudne zvuke ventilatora, neočekivane padove frejmova, i slučajna rušenja, vaša grafička kartica možda je na putu ka kvaru. Ovo može biti zbog problema sa pregrevanjem ili komponenti koje otkazuju zbog loše izrade.

Ako mislite da je u pitanju problem sa pregrevanjem, ponovno nanošenje termalne paste na vašu grafičku karticu vredi pokušaja. Samo imajte na umu da to može poništiti vašu garanciju, zavisno od proizvođača. S druge strane, ako ventilatori ne rade ili postoji problem koji ne možete rešiti, vreme je da kontaktirate proizvođača za podršku ili da reklamirate garanciju.

Na kraju, postoji i mala šansa da vaša grafička kartica nije pravilno postavljena. Ako ste nedavno premestili vaš računar ili nadogradili svoju grafičku karticu, vredi otvoriti kućište i ponovo je instalirati u PCIe slot.

