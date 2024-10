Kako postaviti računar sa Windows-om prilagođen starijim korisnicima

Računari mogu biti zastrašujući za starije osobe, posebno sa svim postavkama i funkcijama koje na prvi pogled možda deluju neintuitivno.

Tehnologija ne mora biti komplikovana

Na sreću, postoji mnogo podešavanja koja možete prilagoditi kada postavljate Windows računar koji će koristiti starija osoba.

Prilagodite ekran za bolju vidljivost

Starijim osobama je potreban ekran koji je lak za oči. Idealno, ekran bi trebao biti postavljen na način koji ne zahteva konstantno naprezanje ili škiljenje da bi se videlo šta je na njemu. Na sreću, većina postavki ekrana može se u velikoj meri prilagoditi, tako da možete učiniti sistem udobnijim za korišćenje.

Podesite veličinu teksta

Povećanje veličine teksta je jedan od najlakših načina da počnete. Ovo će učiniti da sve, od ikona na radnoj površini do menija i obaveštenja, izgleda veće.

Da biste prilagodili veličinu teksta:

1. Pritisnite Win + I da otvorite aplikaciju Settings.

2. Idite na Accessibility > Text size.

3. U sledećem prozoru pomerite klizač udesno da biste povećali veličinu teksta. Primetićete da se prikaz ažurira u realnom vremenu, pokazujući vam tačno kako će tekst izgledati nakon primene.

4. Kada pronađete veličinu koja vam odgovara, kliknite na “Apply” da sačuvate promene.

Osim veličine teksta, preporučujemo i prilagođavanje ukupne skale stavki na ekranu. Povećanje ove skale učiniće sve (prozor, ikone, dugmad, pa čak i traku sa zadacima) većim, a ne samo tekst. Da biste to uradili, ponovo otvorite aplikaciju Settings i idite na System > Display. U odeljku Scale and layout videćete opciju “Scale” za promenu veličine teksta, aplikacija i drugih stavki. Izaberite opciju skale kao što je 125% ili 150%, u zavisnosti od toga koliko želite da sve izgleda veće.

Izmenite rezoluciju ekrana

Rezolucija ekrana je u suštini broj piksela koji se prikazuje na ekranu, što određuje koliko oštri i jasni izgledaju slike i tekst. Iako više rezolucije pružaju oštrije vizuale, ponekad mogu učiniti da sve na ekranu—kao što su ikone, tekst i dugmad—izgleda manja i teže uočljiva, što možda nije idealno ako tražite udobnost i lakšu upotrebu.

Da biste prilagodili ovu opciju:

Otvorite aplikaciju Settings pritiskom na Win + I.

Idite na Sistem > Display.

Proširite padajući meni za rezoluciju ekrana da biste videli dostupne opcije rezolucije.

Izaberite nižu rezoluciju da biste učinili stavke na ekranu većim, ili odaberite višu rezoluciju za oštrije vizuale.

Nakon što odaberete rezoluciju, pojaviće se pregled. Ako izgleda udobno, kliknite na “Zadrži promene”.

Ako ne, možete kliknuti na “Povratak” da se vratite na prethodnu rezoluciju.

Eksperimentišite sa različitim postavkama dok ne pronađete rezoluciju koja najbolje odgovara vašim potrebama.

Pojednostavite navigaciju

Računari mogu delovati pretrpano i zbunjujuće za nekoga ko nije navikao da se kreće kroz sve različite programe i postavke. Da biste pojednostavili stvari, dobro je organizovati često korišćene aplikacije i fajlove kako bi ih bilo lako pronaći i koristiti. Jedan od načina da to postignete je personalizacija trake sa zadacima i Start menija. Na strani tastature, takođe možete olakšati stvari omogućavanjem funkcija koje pojednostavljuju kucanje. Ako pritisak više tastera istovremeno, kao kod prečica, deluje teško, uključivanje “Sticky Keys” može stvarno pomoći. Možete mu pristupiti navigiranjem do Accessibility > Keyboard > Sticky keys u prozoru postavki.

Pinujte programe na traku sa zadacima

Preporučujemo da pinujete sve važne programe na traku sa zadacima ili Start meni za brzi pristup. Ovo mogu uključivati osnovne aplikacije poput emaila, browsera, platformi za video pozive ili bilo kog drugog softvera koji će se često koristiti. Dodatno, možda biste želeli da onemogućite sve nepotrebne programe koji se automatski pokreću kada uključite računar, kako biste imali čistiji radni prostor.

Kreirajte prečice na desktopu

Slično, ako postoje dokumenti ili fascikle do kojih stariji korisnik verovatno redovno pristupa, kao što su porodične fotografije, važni medicinski izveštaji ili omiljeni vebsajti, možete kreirati prečice do njih na desktopu. Da biste to učinili, desni klik na prazno mesto na desktopu i izaberite New > Shortcut. Unesite lokaciju stavke koju želite dodati ili pretražite računar da biste je pronašli koristeći dugme Pretraži, a zatim kliknite na Next>Finish.

Optimizujte miš i tastaturu

Ponekad, podrazumevane postavke miša i tastature možda neće biti najbolje rešenje. Na primer, ako se čini da je pokazivač miša previše mali ili se prebrzo kreće po ekranu, možete prilagoditi njegovu veličinu i brzinu kako biste ih bolje uskladili sa svojim potrebama. Takođe, možete promeniti boju pokazivača u nešto svetlije ili vidljivije, što može biti posebno korisno za svakoga ko ima problema sa praćenjem na pretrpanom ekranu. Da biste izvršili ove promene, idite na Bluetooth & devices > Mouse. Ovde ćete naći više prilagodljivih opcija. Možete eksperimentišete sa ovim postavkama dok ne pronađete kombinaciju koja vam najviše odgovara.

Prilagodite bezbednosne postavke

Hakeri su postali sve zlonamerniji, a stariji ljudi često se smatraju lakim metama za online prevare i prevaru. Da biste pomogli da vaši bližnji i njihovo online ponašanje budu sigurni, počnite tako što ćete instalirati pouzdan antivirusni softver. On će tiho raditi u pozadini i kontinuirano skenirati za štetnim pretnjama poput virusa ili malvera. Ako korisnik poseti sumnjivu veb stranicu ili pokuša da preuzme nešto rizično, biće upozoren. Pored antivirusnog softvera, omogućavanje ugrađenih sigurnosnih alata kao što su Windows Defender i firewall dodatno će povećati nivo zaštite. Ove funkcije su odlične za blokiranje neželjenih programa i zaštitu ličnih informacija od potencijalnih hakera.

Možete pregledati trenutne sigurnosne postavke u aplikaciji Windows Security. Pogledajte različite sekcije, kao što su Virus & threat protection, Firewall & network protection i App & browser control, kako biste se uverili da su sve opcije uključene i pravilno funkcionišu. Takođe, dobra je ideja da postavite računar da automatski instalira ažuriranja. Ova ažuriranja često sadrže kritične sigurnosne zakrpe koje ispravljaju ranjivosti, osiguravajući da računar ostane zaštićen od najnovijih sajber napada.

Sekcija za Windows ažuriranja u aplikaciji Settings ima opciju “Dohvati najnovija ažuriranja čim budu dostupna” koju možete omogućiti za ovo.

Pomoć starijima da koriste tehnologiju

Tehnologija ne mora biti komplikovana. Mala podešavanja poput ovih mogu imati veliki uticaj na celokupno iskustvo. Pored saveta koje smo naveli iznad, možete takođe pokušati omogućiti glasovni pristup ili postaviti podsetnike kako biste dodatno unapredili iskustvo.

Izvor: Xda-developers

Podelite s prijateljima

Tweet