Kako preživeti apokalipsu i prijatelje: Epic Games vam poklanja dve super igre

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Project Winter i Samorost 2. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 25. septembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Project Winter je društvena igra, ali ne zato što se igra u društvu. Radi se o priči koja ceni moć socijalne dedukcije, jer igrač mora da otkrije kome može da veruje i koliko, i da sazna hoće li ga prijatelji spasiti, ili pak ostaviti da iskrvari u snegu. Mnogi kritičari se slažu da se radio o jednoj od najboljih igara preživljavanja, najviše zbog preokreta koji svemu daje posebnu aromu.

Samorost 2 je fantastičan nastavak za original koji je omađijao mnoge. I ovo je igra preživljavanja, samo sa svemircima. Kosmički patuljak, koji izgleda apsolutno nadrealno, se vraća u prošlost da bi iskusio svoju drugu avanturu. Daje se u potragu za psom kojeg su mu oteli vanzemaljci i usput sreće svakojake strance. Igra je izašla još 2009. godine, pa kod nekih izaziva i nostalgiju, mada je savršena i za one koji za nju dosad nisu čuli.

Oni koji vole dobru apokalipsu, ali i nadrealne avanture, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Project Winter inače košta oko 9 evra, a Samorost 2 oko četiri evra.