Kako promeniti potpis u Outlook-u

Završavanje poruke potpisom dodaje profesionalni dodir e-mail komunikaciji.

To lako pruža vaše kontakt podatke primaocima, prikazuje vaš lični brend (ili brend za koji radite) i, najvažnije, suptilno uverava primaoce da je e-mail autentičan. Gotovo svaka e-mail usluga, uključujući Microsoft Outlook, omogućava dodavanje prilagođenog potpisa. Ponekad ćete možda želeti da promenite potpis u svom Outlook e-mailu zbog promene radnog mesta, novih kontakt podataka, rebrendiranja ili nekog drugog razloga. Srećom, Outlook pruža jednostavan način da to uradite na svim platformama, uključujući web, desktop ili mobilnu aplikaciju. Ovaj vodič će vam pružiti korake kako to da uradite.

Potrebno je da promenite Outlook potpis na desktop i pametnim telefonima odvojeno. Promena potpisa na jednom uređaju neće promeniti potpis na drugom.

Kako promeniti potpis u Outlook Web-u

Ako koristite Outlook u web browseru, možete promeniti potpis prateći ove korake:

Pokrenite svoj web browser i posetite Outlook web stranicu za e-mail.

Prijavite se na Outlook ako već niste.

Na svom Outlook panelu, kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu da otvorite Podešavanja (Settings).

U okviru prozora Podešavanja, prebacite se na tab Pošta (Mail) s leve strane.

Izaberite opciju Kreiraj i odgovori (Compose and Reply).

Sada, u odeljku za e-mail potpis, proširite padajući meni i izaberite potpis koji želite da promenite. Ili, ako još niste kreirali potpis, možete izabrati + Novi potpis (New Signature).

Nakon što izaberete potpis, možete napraviti izmene u tekstualnom polju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj (Save).

Izmene će biti sačuvane i možete odmah koristiti izmenjeni potpis u budućim e-mailovima sa tog uređaja.

Kako promeniti potpis u Outlook desktop aplikaciji

Mnogi korisnici preferiraju Outlook Windows aplikaciju u odnosu na web verziju. Ako ste jedan od njih, evo kako možete promeniti Outlook potpis u desktop aplikaciji:

Pretražite Outlook u Windows browseru i kliknite na njegovu ikonu da ga pokrenete. Kada se prijavite, kliknite na opciju Datoteka (File) u gornjem levom uglu prozora.

Zatim, kliknite na Opcije (Options) na dnu da nastavite. Biće pokrenut novi prozor.

U okviru Outlook opcija, prebacite se na tab Pošta (Mail) s leve strane i izaberite dugme Potpisi (Signatures) s desne strane. Ovo će otvoriti prozor Potpisi i Papirna galanterija (Signatures and Stationery).

Izaberite potpis koji želite da promenite ispod naslova Izaberite potpis za uređivanje (Select signature to edit). Ili, možete kliknuti na Novi (New) da kreirate novi potpis.

Napravite izmene u izabranom potpisu kroz tekstualno polje ispod opcije Uredi potpis (Edit Signature).

Nakon što napravite potrebne izmene, kliknite na dugme Sačuvaj (Save), a zatim OK.

Čim sačuvate izmene u potpisu, možete ga koristiti u nadolazećim e-mailovima sa tog uređaja.

Kako promeniti potpis u Outlook mobilnoj aplikaciji

Outlook je jedna od najboljih e-mail aplikacija za Android i iOS uređaje, i milioni ga koriste. Ako ste jedan od tih korisnika, evo kako možete promeniti potpis u aplikaciji za telefon:

Pokrenite Outlook aplikaciju na svom telefonu tako što ćete dodirnuti njegovu ikonu.

Kada se prijavite, dodirnite svoju profilnu sliku u gornjem levom uglu i izaberite Podešavanja (Settings) (ikona zupčanika) na dnu.

Potražite opciju Potpis (Signature) i dodirnite je.

Izaberite potpis da biste ga izmenili.

Nakon što napravite izmene, dodirnite ikonu potvrde u gornjem desnom uglu da sačuvate promene. Na kraju, vaš ažurirani potpis je spreman za upotrebu u budućim e-mailovima iz aplikacije za telefon.

Održavajte svoj Outlook potpis ažuriranim

Promena e-mail potpisa možda izgleda kao mala stvar, ali čini veliku razliku u vašim e-mail konverzacijama. Ovo su najbrži načini za promenu potpisa u Outlook-u na browseru, desktopu i pametnom telefonu.

