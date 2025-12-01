Kako radi novo „tajno oružje“ Oracle Red Bull Racing — inženjer koji optimizuje rad kao da meri krugove

U svetu izuzetne konkurencije Formule 1, gde se pobede osvajaju u delićima sekunde, Red Bull Racing se ističe jedinstvenim pristupom: upravljanjem timskim procesima sa istom preciznošću i analitičnošću kao što se meri vreme kruga.

Nov način razmišljanja u timu

Dolazak Laurenta Mekiesa na čelo tima doneo je promenu u filozofiji rada. On ne gleda na performanse samo kroz prizmu bolida, već kroz efikasnost svakog člana tima i svakog koraka u lancu odlučivanja. „Svaki proces posmatramo kao krug koji treba optimizovati. Ako ljudi brže prelaze iz jedne aktivnosti u drugu, dobijamo više vremena za ključne zadatke“, objašnjava Mekies.

Taj pristup zahteva da se i partneri prilagode. Tako, na primer, saradnja sa kompanijom 1Password nije samo tehničke prirode — njen zadatak je da eliminiše „šum” u komunikaciji i poveže različite sisteme u jedinstven, fluidan tok. U Red Bullu smatraju da upravo takva povezanost između tehnologije i ljudi stvara ono što na stazi vidimo kao brzinu i preciznost.

Kako se optimizacija sprovodi

Mekies-ov inženjerski pristup prevazilazi klasičnu trku po krugovima: on kaže da je odluka da se za 2025. sezonu nastavi rad na postojećem modelu bolida bila “rizičan potez”, ali opravdan. Umesto da se resursi preusmere isključivo na 2026. model, tim je prioritetno rešio šta nije funkcionisalo u dosadašnjem bolidu — i to je donelo preokret. On ističe da je „put prema vrhu” počeo promenom procesa, a ne samo hardvera.

Njegov cilj je smanjenje „trzanja“ između odeljenja: što je manji zastoj u komunikaciji i prelasku iz jedne faze rada u drugu, to tim brže reaguje na promene i unapređuje performanse bolida. U tom smislu, svaka sekunda izgubljena u toku današnjeg radnog procesa može se na stazi pretvoriti u izgubljeni krug sutra.

Ovaj način razmišljanja je značajan iz više perspektiva:

Pokazuje da tim koji je dominirao trkačkim stazama primenjuje industrijske metode optimizacije, kao što su analiza toka posla i eliminacija pogrešnih ciklusa.

Potvrđuje da u visoko konkurentnim disciplinama, razlika između pobede i poraza može ležati u operativnoj efikasnosti, a ne samo u tehničkoj superiornosti.

I najzad — podseća da liderstvo nije uvek spektakl, već sposobnost da se malim, ali ključnim procesima pristupi sa istom ozbiljnošću kao što se pristupa vreme-krugu.

Mekies je pokazao da „radni tok“ može biti jednako važan kao i motor. A ako njegov sistem optimizacije nastavi da funkcioniše, Red Bull bi mogao da zadrži svoju dominaciju još dugo — i to ne samo na stazi, već i u načinu razmišljanja o sportu.



Izvor: TechCrunch